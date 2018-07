Vse oči so uprte v nogometno tekmo. FOTO: Nejc, bralec poročevalec

UMAG – Vse oči na Hrvaškem so trenutno uprte v male in velike zaslone, kjer spremljajo svoje ognjene na svetovnem prvenstvu v Sočiju, kjer morajo za nastop v polfinalu danes premagati Ruse. Poleg domačinov, ki so ves dan nestrpno čakali odločilno tekmo, so v hrvaških krajih tudi slovenski turisti, ki so prišli spodbujati južne sosede. Bralecnam je poslal fotografije iz Umaga.Rusi so sicer povedli z golomz 1 : 0, izid pa je izenačiltik pred koncem prvega polčasa.