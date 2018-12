Epilog grdega padca: Klemen Kosi ima zlomljen nos in ličnico

LJUBLJANA – Slovenskega alpskega smučarja, ki je v petek grdo padel na smuku za svetovni pokal v Bormiu, so pregledali v ljubljanskem kliničnem centru in potrdili zlom nosu in leve ličnice, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).»Dodatno so bile narejene preiskave zaradi suma na poškodbo vratne hrbtenice, ki pa so, na srečo, poškodbo ovrgle,« so v sporočilu za javnost zapisali pri SZS in pojasnili, da se bodo za način zdravljenja zlomov obraznih kosti maksilofacialni kirurgi odločili v ponedeljek, ko se bodo otekline in odrgnine na obrazu zmanjšale.Kdaj se bo Kosi lahko vrnil na smuči, je za zdaj še nejasno.Padec Kosija je poskrbel za dvajsetminutno prekinitev tekme , saj so Slovenca morali s helikopterjem odpeljati v bolnišnico v Sondriu, kjer so že včeraj opravili prve preglede.