Državni prvaki imajo novega trenerja

Pet let strateg Celjanov

Branko Tamše je v Celje prišel oktobra 2013, ko je najprej zasedel mesto vodje mladinskega pogona, decembra istega leta pa je na mestu glavnega trenerja zamenjal Vladana Matića. Od takrat pa do te sezone je Branko Tamše z ekipo Celja Pivovarne Laško osvojil vse domače lovorike, to je pet državnih naslovov, pet pokalnih naslovov in štiri super pokalne naslove. Ob začetku vodenja kluba mu je uspel preboj v izločilne boje lige prvakov, kar si je klub tudi v tej sezoni zastavil za cilj.

CELJE – Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je danes razšel s trenerjem, potem ko so Celjani v sredo izgubili tekmo državnega prvenstva z Ribnico. Kot so zapisali, sporazumno.Na njegovo mesto so imenovali, dosedanjega trenerja mladincev, ki je tudi v članski ekipi skrbel za kondicijsko pripravo.Petinštiridesetletni Tomaž Ocvirk je Celjan, za katerim je igranje v vseh selekcijah RK Celje Pivovarna Laško, med letoma 1991 in 1995 je štiri sezone nastopal tudi za člansko ekipo. Po zaključeni igralski karieri je študiral na fakulteti za šport ter kasneje pridobil Master coach licenco. Tudi po trenerski plati se je najprej izpopolnjeval kot trener mlajših selekcij celjskega kluba, še pred tem pa kot trener mlajših selekcij v ŽRK Celje. Med 2006 in 2011 je kot kondicijski trener in pomočnik dobil priložnost pri Kasimu Kamenici in kasneje še priter. V zadnjih sezonah je bil trener mladinske ekipe, s katero je osvojil zadnja dva naslova državnih prvakov, pri čemer je igral z igralci, ki so bili mlajši od konkurence, ob tem pa je ves čas skrbel za fizično pripravo članske ekipe.Pred Ocvirkom je zahtevno delo, saj Celjane že v nedeljo čaka tekma Velux EHF lige prvakov s Flensburgom, naslednji teden pa še domači derbi z Gorenjem: »Sprejemam izziv in odgovornost, ki jo prinaša vodenje članske ekipe RK Celje Pivovarna Laško, ki mi je bila ponujena danes. Zavedam se, da nas čaka težko delo, ki ga bomo lahko opravili le skupaj, kot ekipa. Najprej se želim pogovoriti s fanti in sodelavci, nato pa bomo naredili načrt, da zadržimo kontinuiteto osvajanja lovorik, ki jo je klub postavil v svoji bogati zgodovini.«Rokometaše Celja Pivovarne Laško v nedeljo, 30. septembra ob 17h, čaka tekma tretjega kroga Velux EHF lige prvakov s Flensburgom.