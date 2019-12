Dončićeva kartica za 130.000 dolarjev!

Severnoameriška liga NBA velja za najboljšo košarkarsko ligo na svetu. V njej Luka Dončić, 20-letni Ljubljančan, postavlja nove standarde. S svojimi igrami in karizmo je že postal pomemben člen velikanskega poslovnega kolesja, katerega del je tudi Panini, italijanski proizvajalec samolepilnih sličic, ki jih navdušeno zbirajo po vsem svetu. Letošnji album o ligi NBA, jubilejni 10. po vrsti, je nekaj posebnega! Na naslovnici se je v družbi šestih velikanov košarke znašel Luka Dončić kot edini belec. Družba je res izjemna: ob slovenskem asu moštva Dallas Mavericks so Giannis Sina Ougko Antetokounmpo, ki je bil ...

