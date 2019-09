Dobrodelni Roglič prinesel 30.000 evrov

FOTO: Facebook

LJUBLJANA – Direktor Bauhausa, ki je projektu Botrstvo v sodelovanju z Valom 202 med drugim pomagal tudi z nakupom športnih copat, je v dražbi za rdečo majico zmagovalca Vuelteprojektu prispeval 22.000 evrov. Dodatnih 5000 evrov je primaknil dražitelj, 3000 pa po dražbi še, so sporočili z Vala 202.Danes ob 11. uri se je končala osma večja dobrodelna dražba za pomoč otrokom. Tokrat je bil na voljo ekskluziven kos zgodovine slovenskega športa. Primož je namreč rdečo majico zmagovalca španske pentlje podaril Botrstvu.Tistim mladim športnikom, ki ne morejo na kolo, smuči, v plesne in športne dvorane, v bazene ali na stadione, ki potrebujejo pomoč, da bo njihov talent lahko dobil krila in priložnost, da ga bo sploh kdo lahko prepoznal.Izkupiček dražbe bo brez slehernih odbitkov namenjen za razvoj mladih športnih talentov iz projekta Botrstvo.