Dobila je najmanjše skakalne čevlje na svetu

Najmanjši skakalni čevlji ji bodo omogočili sanjati športne sanje.

Trenerja Aljoša Krivograd in Jere Krajnc (desno) s Klaro v Planici konec marca letos FOTOgrafije: Boštjan Fon

Naredili so jih na Češkem

Presenečenje se je skrivalo v veliki škatli.

V opremi je tudi medvedek Memi

Začeli smo s čevlji, ob tem pa srčno upam, da boš vztrajala v smučarskih skokih in postala vrhunska športnica.

3

leta je bila stara Klara na prvem smučarskem tečaju.

RAVNE NA KOROŠKEM – Dolgoletni športni prijatelji so pred slabim letom sedli skupaj in se povprašali, ali premorejo več poguma kot takrat, ko so se odrivali z naleta skakalnic, ki jih na njihovem koncu žal danes ni več.inso bili člani nekdanjega skakalnega kluba Fužinar z Raven na Koroškem.Bivši skakalci niso le modrovali o starih dobrih časih, ampak so si zadali nalogo oživitve smučarskih skokov v Mežiški dolini. Po četrt stoletja, kar je ugasnil, so ustanovili nov skakalni klub s starim, prepoznavnim imenom.»Rekord trenutno v rokah drži Libeličan, ki je konec letošnje zimske sezone v Planici dosegel sedem metrov. Naše mlade skakalne navdušence, ki štejejo od pet do enajst let, smo prvič peljali na pravo, 15-metrsko skakalno napravo, in se ob navdušenju po prvem treningu začeli zavedati, da smo stopili na naporno, a izjemno prijetno športno pot,« je dejal predsednik kluba Krajnc, eden od trenerjev koroškega kluba, ki smo ga tiste marčne dni tudi spremljali na uvodnem treningu na pravi skakalnici.Tam smo pod zaščitno čelado spremljali pogumen pogled komaj šestletneiz Šentanela. Da, tudi ona je šla čez odskočno mizo, čeprav s pomočjo trenerja Krivograda, ki nam je povedal: »Naša najmanjša ženska violina skače še z alpskimi smučmi. Tako drobno nogo ima, da ne more skakati s skakalnimi smučmi, ki jih sicer imamo zanjo, saj ni nikjer najti skakalnih čevljev številka 29.«Proizvajalci te izdelujejo šele od številke 33 naprej, kar je dejstvo, ki pa je po objavi reportaže o novem koroškem skakalnem klubu na straneh Slovenskih novic že preteklost. Pred nekaj dnevi nas je poklical predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS: »Ali gremo na obisk na Koroško?« je vprašal in dodal, da ima za Klaro posebno darilo, ki bi ji ga rad osebno izročil. S pomočjo, proizvajalca skakalnih smuči in vezi, je Jasnič dobil kontakt s podjetjem SN-tech iz mesta Hradec Králové na Češkem.»Nisem si mislil, da je tako težko najti majhne skakalne čevlje. Ti, ki jih peljemo na Koroško, so unikatni, posebej za Klaro jih je izdelal, nekdanji češki tekmovalec in trener smučarskih skokov. Vsak svetovni prvak začne na najmanjši skakalnici. V Sloveniji imamo trenutno registriranih 591 tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah, kar je rezultat našega načrtnega in sistemskega dela,« je med potjo na Ravne na Koroškem povedal prvi mož naših smučarskih skokov in nanizal kup zanimivosti, tudi iz ozadja stroke, ter o že začetih pripravah na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2020 in nordijskem svetovnem prvenstvu 2023 v Planici.Na Ravnah na Koroškem je Klara Smolak najprej z začudenjem pogledovala obiskovalce, nato pa se ji je obraz razširil v velik nasmeh, ko je odprla škatlo, kjer jo je čakalo presenečenje. Takoj si je nadela skakalne čevlje in nato prisrčno objela Ljuba Jasniča, ki ji je dejal: »Začeli smo s čevlji, ob tem pa srčno upam, da boš vztrajala v smučarskih skokih in postala vrhunska športnica. Čestitam vsem, ki so se odločili za ustanovitev kluba, ki je bil prejšnji mesec sprejet kot polnopravni član naše zveze.Vem, da žal nimate svojih skakalnic in morate gostovati na drugih napravah, a se v kratkem lahko to spremeni. Imamo načrt razvoja smučarskih skokov tudi z vzpostavitvijo lokalnih, manjših centrov, za kar so Ravne na Koroškem izjemno primerne, sploh če se ozremo okoli in vidimo, kako urejen in obiskan je športni park. Skakalni kralj Matjaž se je predramil, zdaj mu bomo pomagali, da ne bo več zaspal.«Klara je že zlezla na prvo primerno polico in se brez smučk odgnala čez rob. »Tri leta je bila stara, ko sem jo odpeljal na smučarski tečaj, in že prvi dan je dejala, da bo skakalka,« je povedal oče, Klara pa je z navdušenjem dodala, da ima zdaj čisto vse, poleg čevljev še čelado in smuči, tudi kombinezon, skakalni komplet ji dopolnjuje še Memi, plišasti medvedek, ki gre z njo na vsak trening in jo opazuje z bližnjega drevesa.