Desetletje dvobojev

Hervé Poncharal in njegova ekipa Tech 3 team že desetletja nastopata v razredu motoGP.

Začetki in prve unikatne yamahe

Johann Zarco pred startom

Magični Francoz

Na zadnji dirki v sezoni 2017 v Valencii so že sanjali o zmagi.

in njegova ekipa Tech 3 team že desetletja nastopata v razredu motoGP, od začetka tisočletja sta nanizala tudi kopico odmevnih rezultatov. Tech 3 je začel sodelovati z glavnim pokroviteljem leta 2009.Značilnih in prepoznavnih črno-zelenih yamah M1, s katerimi so uspehe nizaliin, v sezoni 2019 ne bo mogoče več videti, saj se bo sodelovanje med Yamaho in Monsterjem prenehalo. Hervéja, tega zgovornega in družabnega Francoza, ki je v vrhunski dirkariji že od leta 1980, smo povprašali, kateri so njegovi najljubši spomini vodenja ekipe in njihovih dvokolesnih temnih žrebcev.»Lepi spomini so vedno vezani na dobre rezultate. Bil je božič ali božični večer, ko sem prejel klic, ki mi je povedal, da obstaja resna priložnost, da Monster postane del naše zgodbe. V motoGP je prišel pred enim ali dvema letoma in znamke res ni bilo težko vzljubiti. Ko sem prvič videl črne motocikle z zelenim znakom, je bil to pomemben trenutek,« se spominja Poncharal.Na francoskem grand prixu v Le Mansu leta 2013 je bilo na dan dirke zelo mokro. »Takrat je Cal Crutchlow odpeljal fantastično dirko in jo končal na drugem mestu. Bil je tik za vodilnim. Pokazali smo, da smo se sposobni boriti z najboljšimi ekipami. Poseben dirkač je bil Andrea Dovizoso. Ni bil le izjemno hiter, ampak je imel tudi sposobnost motivirati preostale v ekipi ter jih pripraviti do tega, da so verjeli vanj. Krasi ga pripadnost ekipi. Za nas je leta 2012 osvojil kar več stopničk, na kar smo zelo ponosni. Cal Crutchlow je bil njegov kolega v ekipi, dostikrat ste se medsebojno borila, a se je od Andrea tudi veliko naučil. Dovi je bil srečen, da sta skupaj napredovala, a bila sta si zelo različna. Pred Misanom nas je povabil na večerjo in imeli smo priložnost spoznati pravega Andreo. Hiša je bila lepa, ni pa bila kičasta. Vse je bilo na svojem mestu in zelo čisto. Pokazal nam je garažo, kjer je imel svoje motorje, ki jih je sam vzdrževal, spoznali smo njegovo mamo in hčerke. Na koncu nam je skuhal celo večerjo. Ko je prišel iz Hondine ekipe, je bil malce zagrenjen, saj mu nismo mogli ponuditi vsega kot tovarniške ekipe,« pravi Hervé Poncharal.Leta 2017 se je na francoskem grand prixu odvijala velika bitka. »To je bila za Johanna Zarca prva sezona in prva domača dirka na motoGP motociklu. V zadnjem krogu so se vsi borili med seboj:je nesrečno padel, Johann pa končal na drugem mestu. To so bile njegove prve stopničke v kraljevskem razredu, in to na domačih tleh! Občinstvu se je zmešalo. Bilo je nepozabno. Bil sem ponosen in srečen. To je eden najuspešnejših trenutkov ekipe Monster Energy Tech 3 v vseh teh letih, saj so to bile prve Johannove stopničke,« Hervé obuja lepe spomine.Na zadnji dirki v sezoni 2017 v Valencii so sanjali o zmagi. »Johann je bil najboljši novinec sezone, stal je na stopničkah in dovolili smo si sanjati o zmagi. Tako blizu zmagi, kot smo bili v Valencii, še nismo bili. Mislil sem, da bo največja grožnja, a ko je na prvem ovinku skoraj padel, sem pomislil: zdaj imamo možnost za zmago! Ducatiji so se borili med seboj, Dani Pedrosa nam je sledil, vendar v dirki ni imel prave priložnosti. No, ko je Johanna prehitel v zadnjem krogu, smo bili razočarani. Še vedno pa je bil to dober dirkaški vikend in čudovit konec sezone.«