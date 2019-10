Brez košarke na televiziji?

Začela se je košarkarska sezona za slovenske klube, kar pet jih nastopa tudi v regionalni ligi ABA, zaenkrat pa ni jasno, ali bodo tekme regije dosegljive po legalni poti tudi za slovenske ljubitelje košarke. V lanski sezoni je za prenose lige ABA 1 poskrbel Planet TV, a malo verjetnosti je, da bo tudi letos. V konkurenci tako ostajata Sportklub in Šport TV, a nikjer ne potrdijo, da so blizu dogovoru, v svoji programski shemi nimajo napovedanih niti tekem 1. kroga. V zadnjih dneh se je šušljalo le, da naj bi bil Šport TV (svojčas je bil šef te televizije Roman Lisac) korak bližje prenosom lige ABA, a uradnega podatka ni!



Cedevita Olimpija danes gostuje v Beogradu pri Megi, Primorska v nedeljo pri Crveni zvezdi, Krka v ponedeljek doma gosti FMP. Slovenski ljubitelji košarke bodo primorani priti v športne dvorane in tam podpreti svoje klube.



Razlog je predvsem v tem, da ima pravice prenosov v lasti Arena Šport, katere program je viden na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Črni gori, Severni Makedoniji, v Sloveniji pa še ne. Kot smo izvedeli, se obeta prihod Arene, vprašanje pa je, ali bo takoj ustanovila svoje podjetje ali bo prenose izvajala prek katerega izmed strateških partnerjev. Da ni prenosov tekem v Sloveniji, ni pogodu niti regionalni ligi, a mora biti mirna – pravice je prodala in dobro zaslužila.



Ta mesec se začenja tudi liga NBA. Kje in kdaj bomo lahko gledali Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, še ni povsem jasno. Tudi tu naj bi imela velike načrte srbska Arena Šport. V minuli sezoni je bila NBA doma na Sportklubu, a tam ne skrivajo, da je njihov program oziroma izbor tekem v domeni Američanov, vsaka dodatna tekma po želji pa je salamensko draga.