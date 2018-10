Borec po izpadu spregovoril: oče me bo zaradi tega pretepel

se je po zmagi nadv lahki kategoriji UFC pojavil na novinarski konferenci ter se opravičil za svoj izpad. Kot smo poročali je po e pski zmagi Rus preplezal ograjo in se lotil McGregorjeve ekipe . Pesti so pele, udarci so padali ...»Rad bi se opravičil športni komisiji, Nevadi in Las Vegasu. Vem, da to ni moja najboljša stran,« se je kesal pred zbranimi novinarji.»Sem človek in ne morem razumeti, kako lahko ljudje govorijo o tem, da sem skočil iz kletke. Kaj pa to, da je McGregor govoril o moji veri, moji deželi, mojem očetu … Prišel je v Brooklyn in razbil avtobus. Skoraj je ubil nekaj ljudi. Kaj pa to? Kaj pa to sr*nje? Zakaj ljudje govorijo tem, da sem preskočil kletko. Zakaj še kar govorijo? Ne razumem tega,« je dejal. Povedal je tudi, da ga je oče učil biti spoštljiv in jasno povedal, kaj ga zaradi nerazumnega dejanja čaka: »Moj oče me bo pretepel, ko pridem domov.«Njegova velika zmaga je tako ostala v senci izpada po obračunu.