Bomo dobili nov državni praznik?

LJUBLJANA – Sinoči so minili zadnji trenutki pariškega odbojkarskega finala; takrat se je začela vrnitev v normalno življenje za večino Slovenk in Slovencev, v katerem glavne vloge nima kak šport. A že jutri bo vse drugače: pri predsedniku republike Borutu Pahorju je namreč sklicana predstavitev pobude, da se prvi oktober kot državni praznik razglasi za dan slovenskega športa! Pahorja je bilo minule dni znova videti s slovensko trobojnico v rokah na tekmah odbojkarjev, a od kod pobuda? Predsednik je prejšnje dni poslal naokrog vabilo na predstavitev, na katero se je odločno odzval prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.