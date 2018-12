Bo po operaciji še pravočasno ujel Dončića?

USA TODAY SPORTS Goran Dragić ni imel izbire, moral je na kirurško mizo. FOTO: Reuters

Soigralcem je hudo

LJUBLJANA –se je prijela smola v nenavadni obliki. Ko je leta 2015 prvič izpustil reprezentančno tekmovanje in od doma spremljal evropsko prvenstvo, je kmalu ugotovil, da je bil poletni premor predolg in njegova igralna statistika je bila najskromnejša v zadnjih sedmih sezonah. Po dokončnem umiku iz izbrane vrste pa ga je letos zagrabil vrtinec poškodb in v sredo je moral na operacijo načetega desnega kolena.Ko so v Miamiju ugotovili, da se oteklina v sklepu ne odziva na počitek in terapijo, so se oklenili edine preostale možnosti. Drugi najboljši strelec in prvi podajalec vročice je legel na kirurško mizo in z artroskopskim posegom so mu očistili koleno, ki ga je dolgo mučilo. Po uspešni 45-minutni operaciji, ki jo je opravil klubski zdravnik dr., je zadovoljno napovedal, da se bo Dragić vrnil na parket do premora zaradi tekme All-Star NBA, ki bo 17. februarja 2019 v Charlottu.Strah, da bi moral predčasno končati sezono, je bil torej odveč, vprašanje pa je, ali bo izkušeni 32-letni Ljubljančan okreval do prvega predvidenega soočenja z. Miami bo gostoval v Dallasu 14. februarja, prihod pa je napovedala tudi truma slovenskih ljubiteljev košarke. »Zadovoljni smo, ker smo po dolgih tednih našli rešitev.Negotovost ga je vse močneje glodala in mu načenjala živce, prijetno pa ni bilo niti nam, ki smo spremljali njegovo agonijo,« je ocenil Miamijev trener, ki ima Dragića izjemno v čislih. »Goran je izjemen profesionalec in si je zelo prizadeval, da bi čim hitreje okreval. Nenehno je bil pri naših fizioterapevtih in zdravnikih, toda sadovi terapije niso bili takšni, kot smo si vsi želeli. Do zadnjega je vztrajal, dokler se ni prepričal, da je v slepi ulici. Operacija je najboljša možnost, saj mu ponuja možnost vrnitve pod obroče v dveh mesecih,« je poudaril Spoelstra.Dragić je zaradi poškodbe počival na 12 od zadnjih 14 tekem Miamija, v tej sezoni pa je skupno izpustil kar 15 od 29 moštvenih nastopov. Vročica je brez njega zmagala v sedmih dvobojih, osemkrat pa je izgubila, zato mu med poskusi okrevanja ni bilo lahko pri srcu. Ker oteklina ni splahnela kljub črpanju tekočine iz sklepa, pa ni imel več izbire, čeprav bi ga soigralci krvavo potrebovali, saj nimajo izkušenega nadomestnega specialista za organizacijo igre; za krmilo morajo poprijeti branilci-strelci.Floridska zasedba je z izkupičkom 13:16 trenutno deseta v vzhodni konferenci NBA, torej zunaj mest, ki vodijo v končnico prvenstva, zato se ji obeta težko delo pri poskusu ponovitve dosežkov iz prejšnje sezone. V njej je zasedla šesto mesto med vzhodnjaki, Dragić pa je debitiral na tekmi All-Star. Njegovo letošnje strelsko povprečje 15,3 točke je sicer za dve točki slabše od lanskega in pet točk skromnejše od sezone 2016/17, pri asistencah (4,9) pa je ohranil lansko raven (4,8).»Poškodbe so sestavni del igre, toda ko moštvo začasno izgubi soigralca, je vsem hudo, toliko bolj, če gre za organizatorja. V Goranovem primeru pa je vse skupaj še hujše, saj je eden od najprijaznejših fantov na svetu. Pred operacijo se je posvetoval z menoj, saj sem prestal kar tri operacije kolena,« je zaupal Miamijev as, ki se bo po koncu sezone upokojil.