Bedene bo doma napadal lovoriko

LJUBLJANA – Največji slovenski teniški turnir, moški challenger, ki bo letos od 12. do 18. avgusta, bo v Portorožu sedmič, šele drugič pa bo na Obali zaigral Aljaž Bedene. Njegov edini nastop doslej je bil ob prvi izvedbi leta 2013, odtlej se je dogajalo marsikaj, tokrat se je s prireditelji vendarle spet dogovoril za igranje, kar bo seveda za teniško zvezo zelo pomembno, saj Bedene tačas od naših igralcev močno odstopa. Lanska zgodba je še živa: v Portorožu ni nastopil nihče iz trojice najboljših slovenskih igralcev, v drugem krogu tako domačega tekmovalca ni bilo. Tokrat bo Bedene prvi nosilec, Blaž Rola, ki je lani zaradi bolezni nastop odpovedal tik pred zdajci, naj bi bil četrtopostavljeni, na zvezi pa še čakajo na odločitev Blaža Kavčiča. A jasno je, glavni adut bo Bedene, ki je med prijavljenimi tudi edini član svetovne stoterice, tačas je 83. na lestvici ATP. »To je lahko le pozitiven pritisk. Želim si igrati najboljši tenis, se sicer osredotočati na vsak dvoboj posebej, a želja je zmagati. Mislim, da lahko turnir osvojim in grem po lovoriko,« pravi o vlogi prvega favorita in domačega aduta Bedene, ki je v svojem edinem nastopu v Portorožu prišel v polfinale, v tem pa ga je ugnal Grega Žemlja. Odtlej je Ljubljančan zavračal povabila za igranje na Obali, letos si je le premislil in se odločil, da se bo nekoliko drugače pripravil na zadnji veliki slam sezone, potem ko je vedno igral Winston-Salem ali pa nič. Portorož boljša izbira »Mislim, da bo takšen način priprave na OP ZDA in turnirje, ki sledijo, boljši. Podlaga v Winston-Salemu se namreč močno razlikuje od tiste v New Yorku, portoroška ji je veliko bolj podobna. Poleg tega si bom zdaj privoščil počitnice na Hrvaškem, prehod prek challengerja bo nato ravno pravšnji,« je na novinarski konferenci na strehi kopališča Kolezija razmišljal 30-letnik, ki je letos na trdi podlagi igral na štirih turnirjih, dvoboja ni dobil. A to so bili turnirji ATP, kjer je bila zasedba povsem drugačna, napake načeloma niso dovoljene, na challengerjih pa je to drugače. Ne nazadnje je Bedene zmagal na zadnjih štirih turnirjih te ravni, na katerih je nastopil, skupno pa ima 15 naslovov. »Da, ko sem lani zmagal na challengerju v Orleansu, sem se denimo v drugem krogu počutil zelo slabo, a sem vseeno zmagal, kar na turnirju ATP ne bi bilo možno. Mislim sicer, da bo tudi v Portorožu treba pokazati dober tenis za zmago. Ne bo lahko, a sem dovolj dober, da grem lahko prek vsakega tekmeca,« meni Bedene, ki je nazadnje v Umagu zamudil res lepo priložnost, da bi vpisal prvo lovoriko ATP, kar je že dlje njegova želja. V četrtfinalu je tesno izgubil s poznejšim zmagovalcem Dušanom Lajovićem. »Vesel sem, da je Lajović osvojil turnir, ker vidim, da sem blizu, igra je tu, le še preskok v glavi je treba narediti. Seveda je bila to ena zapravljena priložnost, a morda je bila kakšna pred tem še večja. Želja je velika, bil bi prvi Slovenec, tako da bi bilo tudi s tega vidika to nekaj posebnega. Čeprav sem star 30 let, je najboljše še pred mano, in mislim, da mi bo uspelo,« še dodaja Bedene.