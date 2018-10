Bo 250 Slovencev na tekmi Dončić – Dragić ostalo praznih rok?

Facebook skupina ima že čez 300 članov. FOTO: Facebook

Če je verjeti facebook skupinam, bo marca v Miami potovalo več kot 250 Slovencev. Konec marca se bosta namreč v ligi NBA pomerila naša košarkarska junakain. Pravzaprav bo potekala tekma med njunima ekipama Miami Heat in Dallas Mavericks. Ugodne cene in ponudba turističnih agencij so premamile številne Slovence in najspretnejši bodo za izlet čez lužo in ogled tekme odšteli zgolj 250 evrov.Verjetno bo prvič v zgodovini na tribunah sedelo toliko Slovencev, edina slaba novica je ta, da so pred časom odjeknile govorice, da se Goran Dragić seli v nov klub.Po poročanju vplivnega ameriškega novinarjana twitterju se Miami in Minnesota pogajata s Phoenixom o poslu, ki vključuje tudi ljubljanskega košarkarja. Za zdaj so vse skupaj le govorice, kaj se bo zares zgodilo, pa bo pokazal čas.Dejstvo pa je, da bo množica Slovencev videla vsaj Luko Dončića, ki že žanje uspehe in slavo tam čez lužo.