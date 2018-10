22-krat zašpilal Na Golici

Nisem si predstavljal, da bo tako težko. V veliko oporo so mi bili tudi muzikanti.

Mnogi se sprašujejo, kaj ima letošnji konjiški maraton, ki ga je preteklo več sto tako profesionalnih kot amaterskih tekačev in tekačic, s harmoniko. Res je, da je imela večina pred seboj zgolj en cilj, in sicer kar najhitreje priti do cilja. A eden med tekači, harmonikar, sicer domačin, Konjičan, si je zadal povsem drugačno nalogo, namreč da bo 10 kilometrov pretekel s svojo diatonično harmoniko na ramah.Sprva je marsikdo menil, da se šali, a da misli povsem resno, je Matej dokazoval že poleti, ko je pridno treniral in naposled tudi uradno naznanil svoj podvig. In uspelo mu je, pri tem pa je tudi prvi na svetu, ki je tolikšno razdaljo pretekel s sedem kilogramov težko harmoniko na ramah. No, ne samo to. Ves čas je nanjo igral Avsenikovo polko Na Golici, ta je od začetka do konca izzvenela natanko 22-krat.Le narodno nošo je pustil doma in se na cilju pojavil v športni, pravzaprav tekaški opremi. In celotno progo premagal v samo eni uri in dveh minutah. Matejev tek pa je imel tudi dobrodelno noto, startnina vseh podpornikov, ki so tekli v njegovi skupini, je bila v celoti podarjena Zvezi Sonček za pomoč osebam s cerebralno paralizo. »Podjetje Munda je izdelalo posebno harmoniko, s katero sem pretekel maraton, z lions klubom iz Slovenskih Konjic smo se dogovorili, da jo odkupijo, 3000 evrov, kolikor je ta stala, smo namenili Sončku,« je povedal Matej Banovšek, ki ima tudi svojo Glasbeno šolo Banovšek. »In harmonika bo ostala pri nas, naslednjih pet let bomo vsako leto izbrali enega otroka iz socialno ogrožene družine v občini Slovenske Konjice in mu omogočili brezplačen najem te harmonike in mu podarili brezplačno letno šolnino,« je še razkril izjemen glasbenik, ki pravi, da bo zdaj športne aktivnosti za nekaj časa odložil na stran in se posvetil pripravam na 3. Večer z Banovški.Koncert bo 2. decembra v konjiški športni dvorani, na njem pa bodo člani Ansambla Banovšek predstavili svojo prvo zgoščenko. »Lahko rečem, da je bil ta maraton najtežja fizična preizkušnja v mojem življenju. Nisem si predstavljal, da bo tako težko. V veliko oporo pa so mi bili muzikanti in drugi podporniki ob trasi, ki so me nenehno spodbujali. Brez njih mi ta podvig zagotovo ne bi uspel,« je sklenil Matej Banovšek.