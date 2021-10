Citroëna za judoistki

Svetovna podprvakinja v judu v kategoriji do 63 kilogramov Andreja Leški in evropska podprvakinja kategorije do 57 kilogramov Kaja Kajzer sta prejšnji četrtek prevzeli ključe citroënov C3, s katerima bosta odslej premagovali mobilne športne poti in uživali v udobju in barvitosti tudi pri nas izjemno priljubljenega avtomobila. Judoistki sta vozili prevzeli v podjetju Citroën Avto Moste, ki je za eno leto tako postal njun mobilni partner.



Pot sproščenosti



Navdušenja nad novima voziloma judoistki nista mogli skriti. »C3 mi je všeč, ker izraža enake vrednote in edinstvenost kot judo. Beseda judo, zapisana s pismenkama ju – nežnost, mehkoba, uglajenost – in do – pot, način, načelo –, v prevodu pomeni mehka pot, pot sproščenosti, pot prilagodljivosti, in prepričana sem, da bo moj novi mobilni spremljevalec prav takšen,« je dejala vedno nasmejana Andreja.



Kaja pa je dodala: »Pozitivizem, energija in razigranost, ki jih izraža C3, so navdušujoči. Njegova zasnova kar kliče po tem, da se v C3 počutim kot doma. Vesela sem, da mi bo zagotavljal enostavno uporabo tako pri prevozu na vsakodnevne treninge, tekme in priprave kakor tudi na preostale poti.«



Ob tej priložnosti je direktor Citroëna Avto Moste Tomaž Jeran povedal: »V veliko čast nam je in ponosno podpiramo naši judoistki. Skupaj delimo enake vrednote in etična načela, ki imajo v judu in v poslu pomembno mesto.«



Direktor družbe C Automobil Import Filip Koren pa je dodal: »Ponosni smo, da smo lahko z vozili citroën mobilni del navdihujočih zgodb o uspehu naših judoistk. Miselnost juda, ki vsebuje vidik optimalne učinkovitosti in princip, ki se nanaša na vsakodnevno delovanje v družbi in temelji na pojmu skupnega dobrega, dokazuje, da je vsak dan lahko priložnost za razvoj in dobra dela. In to so vsekakor vrednote, ki jih z veseljem podpiramo.«