Cene Prevc pozitiven na novi koronavirus

Na tekmah smučarjev skakalcev za svetovni pokal v finskem Lahtiju ne bo slovenskega reprezentanta Ceneta Prevca, ker je bil na testih pozitiven, ob njem pa še en član ekipe. Cene Prevc ostaja v domači oskrbi, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).



Kot so pojasnili na zvezi, je bil na PCR-testiranju za prisotnost novega koronavirusa pred odhodom na tekme v Lahtiju ta konec tedna Cene Prevc pozitiven, prav tako pa še en član spremljevalne ekipe.



Drugi člani ekipe so bili negativni in so že na prizorišču. V skladu s protokolom krovne zveze Fis so vse reprezentance pred začetkom tekmovanja še enkrat testirali. Pri Slovencih testiranje v Lahtiju ni pokazalo nobene okužbe.



Cene Prevc je namesto na Finskem tako v domači oskrbi in se počuti dobro, saj za zdaj nima nobenih simptomov, še poroča SZS.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: