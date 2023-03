Cene Prevc: »Komaj čakam vaše ideje!«

Finale svetovnega pokala v Planici ni le edinstven športni spektakel, je tudi priložnost, da vaši najmlajši pokažejo svojo ustvarjalno žilico. Kako je to povezano? Otroci in mladostniki do dopolnjenega 15. leta starosti lahko namreč do 16. marca sodelujejo na posebnem natečaju, ki ga organizira Zavarovalnica Triglav. Vse, kar potrebujejo, so barvice, svinčnik, list papirja, veliko domišljije in nekaj starševske spodbude.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav