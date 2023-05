Čelado dol: Kopitar deležen časti, kakršne so le izbranci

Na uradni spletni strani hokejske lige NHL so sporočili, da je Anže Kopitar med finalisti za nagrado Lady Byng Memorial. Dobi jo igralec, ki ponazarja najboljši športni duh in gentlemensko vedenje v kombinaciji z visoko ravnjo igre. Naš hokejski as jo je v preteklosti že prejel, in sicer leta 2016. Med finalisti pa je bil tudi leto poprej. Lansko sezono je nagrado prejel Kyle Connor iz ekipe Winnipeg Jets.

Za Kopitarjem je deloma uspešna sezona. Z Los Angeles Kingsi se je prebil v končnico, kjer pa je moral že na prvi stopnički priznati premoč ekipi Edmonton Oilers. Je bil pa med igralci v svoji ekipi najuspešnejši. Kot razkriva uradna statistika, je na 82. tekmah dosegel 74 točk, največ pri Kraljih. Z 28. doseženimi zadetki je bil tudi najboljši strelec svoje ekipe. Res zavidanja vredna statistika, še posebej, ker Kopitar ne spada več med najmlajše igralce – avgusta bo dopolnil 36 let.

V reprezentanco ga ne bo

Kopitar na žalost ne bo pomagal naši reprezentanci na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo potekalo od 12. do 28. maja. »Letos se na žalost ne bom udeležil svetovnega prvenstva. Imam nekaj manjših poškodb, ki so mi sedaj še dovolile igrati,« je dejal v videu, ki ga je objavil Siol.net. Njegov izostanek bo zagotovo velika izguba za našo reprezentanco. Ne samo zaradi njegovih izjemnih igralskih sposobnosti, ampak tudi zaradi izkušenj, ki jih je pridobil skozi dolgoletno kariero. »Glede na to, da nisem več najmlajši, je treba to za naprej posanirati oziroma si vzeti čas, da se te stvari uredijo. Sedaj bom dobro počil in se kmalu začel pripravljati na novo sezono,« je še povedal največji hokejski zvezdnik v zgodovini Slovenije.

Slovenska reprezentanca bo svetovno prvenstvo začela 13. maja ob 11:20 s tekmo proti Švici. V dneh, ki sledijo, bo nato igrala še proti Kanadi, Norveški, Češki, Latviji, Slovaški in Kazahstanu. Obstanek v elitni diviziji svetovnega hokeja bi bil velik uspeh.