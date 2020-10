Čeferin rešil Gorana Dragića

Pisalo se je leto 2004, slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je postala evropski prvak, člani so se uvrstili na evropsko prvenstvo 2005, vodil jih je Aleš Pipan. Za Goranom Dragićem je bila pod taktirko trenerja Spaleta Todorovića prva resna sezona v dresu ljubljanske Ilirije (bil je tudi član Slovenije U20, ki je v Brnu postala evropski prvak), domenjeno pa je bilo, da se seli k Slovanu na Kodeljevo, iz 1. B lige v elitno 1. SKL.Vmes pa so veliki fantje že igrali igro z visokimi vložki. Rašo Nesterović, edini Slovenec z naslovom prvaka evrolige in prvaka NBA, se je poleti vrnil v Slovenijo, da se pripravi na svojo drugo ...