Če bo Primož Roglič videl novo sliko Tine Maze, bo navdušen (FOTO)

Pred leti je cela Slovenija navijala za Tino Maze, kot vse kaže, pa zdaj ona zvesto navija za druge slovenske športnike in športnice. Na Instagramu je objavila zanimivo sliko, s katero je pokazala, da podpira Primoža Rogliča. Na njeni novi sliki je prikazan manjši plakat, ki je pritrjen na eno izmed ograj. Na njem so napisane spodbudne besede za slovenske kolesarje, še posebej za Rogliča. Zdi se, da so napisi, ki so na plakatu, nastali izpod rok njene hčerke Anouk.

Navijaški plakat. FOTO: Tina Maze/instagram/zaslonska slika

Mazejeva se je pred časom iz Koroške preselila v italijansko Gorico, tako da bo lahko za Rogliča v teh dneh navijala tudi v živo. Zelo blizu njenega doma bo namreč 24. maja potekala etapa dirke po Italiji. Na tej etapi lahko Roglič, Jan Tratnik in Matevž Govekar, ki letos nastopajo na tej dirki, ob cestah pričakujejo še številne druge slovenske navijače, ki jim bodo dali dodatnega zagona pri premagovanju kilometrov.

Roglič je po 11. etapi dirke po Italiji na petem mestu v skupni razvrstivi. To dirko je pred dvema letoma že osvojil.