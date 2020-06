Čakata, da se strgata z verige

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP.

Šele 9. avgusta?

Luka s kuharjem

Dončić je med treningom v Ljubljani pazil tudi na prehrano, za ta namen si je dal pripeljati profesionalnega kuharja Domna Demšarja, ki je pripravljal obroke za Dallasovega šampiona.

Rogla čaka Tour

Na vrhunec sezone čaka še en zvezdnik, vodilni kolesar svetovne lestvice Primož Roglič, ki bo dirkal na francoski pentlji med 29. 8. in 20. 9. Italijanski Giro se bo začel 3. oktobra.

Svet športa se počasi vrača v tirnice, iz katerih se je iztiril zaradi koronavirusa. Slovenija ima kar več globalnih asov, vrh krojitain. Očitno pa bo prvi sezono začel košarkar, kajti na sestanku vodstva lige NBA in združenja igralcev so se domenili, da se bo sezona nadaljevala 30. julija.V zaključku bo 22 moštev igralo v Disneyjevem zabavišču na Floridi. Najprej osem tekem, končnica pa se bo začela 17. avgusta. Sezona se bo sklenila 13. oktobra, vmes pa bodo igralci lahko dobili tudi obisk – družina, ljubice in prijatelji bodo prihajali konec avgusta po predloženih seznamih košarkarjev. V igri za končnico in naslov ostajajo trije naši asi – Luka Dončić (Dallas),(Miami) in(Denver).Dončić je premor zaradi pandemije izkoristil za prihod v domače kraje, kjer je trdo treniral pod taktirko mojstra svojega poklica. Trenerja mu je priporočil prijatelj. Drakslar je že drugo poletje zapored skrbel za Dončića, zadnja leta je delal v Rusiji v moskovskem evroligašu Himkiju. V Ljubljani sta Dončić in Drakslar trdo trenirala, v Dallasu, kamor je odpotoval prejšnji teden, pa bo Luka treniral z ekipo, ki mora potrditi mesto v končnici in ostati v boju za naslov.Malo bolj negotova je sezona motokrosistične dirkaške serije MXGP, kjer so sprva menili, da bodo nadaljevali veliko nagrado Rusije, a so dirko z 2. avgusta prestavili na oktober ali november. Gajser in druščina so v prvem delu pred pandemijo opravili le dve dirki. Zdaj pa se nadejajo, da bo start vsaj 9. avgusta v Kegumsu v Latviji. Gajser je s 85 točkami na 2. mestu, vodi Nizozemecs 94.»Treniramo v ritmu, ki smo ga vajeni, skoraj enako kot pred korono. Trenirala sva pri meni v fitnesu. Manjkal je le, ko so bili fitnesi zaprti. Takrat sva trenirala online. Sva pa malce zmanjšala intenzivnost, da ne bi prišlo do pretreniranosti,« pove, ki skrbi tudi za fizično pripravljenost Tima Gajserja. »Malce sva prilagodila načrt razmeram. Po prvem mesecu korone sva okrepila tempo in stopnjevala vse skupaj. Rekordi, ki jih je odvozil na svoji progi, pa so dokaz, da je forma prava in celo boljša kot pred koronavirusom,« razkrije Renko, ki Tima pozna od mladih nog. Družinsko prijateljstvo sta nadgradila s športnim sodelovanjem.»Na treningu je dobra energija, tudi zabavamo se, poskrbimo pa tudi za nekaj tekmovalnosti,« pravi nekdanji bodybuilder Boštjan s Ptuja. Timova dirkaška ekipa poskrbi, da je na vsake dva ali tri mesece tudi testiran v Italiji. »Na osnovi rezultatov in grafov prilagajamo trening,« doda Renko, prepričan, da Tim dobro pripravljen čaka nadaljevanje sezone, v kateri brani naslov najboljšega.