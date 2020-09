Cahunek s ŠKL v Italijo

Hvaležni vsem

Tudi Primož Brezec ponosno pove, da je nekoč igral v ŠKL. FOTO: Reuters

ŠKL, Šolska košarkarska liga, je v četrt stoletja delovanja, igranja po vsej Sloveniji združila več kot 300.000 mladih. Lani, 25. aprila, ko je bilo četrt stoletja od začetka ŠKL, je luč sveta ugledal tudi izvrsten dokumentarec ŠKL – Šport tisočerih obrazov avtorja. »Letos smo hoteli na festival v Zlatibor v Srbijo, a je odpadel,« nam pove, ki je soče in mama lige ŠKL. »Pred dnevi je prišla vesela novica iz Italije, sprejeli so nas na festival v Milanu,« ponosno pove Korošec.»To je novica, na katero smo ponosni in je plod trdega in nesebičnega dela vseh, ki so sodelovali v projektu ŠKL. Še posebno pa smo hvaležni šolam, ravnateljem, partnerjem in vsem, ki ste nam pomagali do tega uspeha. Povabili so nas na že 38. Milano Ficts Fest, ki velja na najbolj priznani festival filmov s športno tematiko,« ponosno pove Korošec, v konkurenci pa bo 120 filmov s petih celin. »Imamo tudi možnost, da ga predstavimo,« še navrže.Danes lige v taki obliki ni več, pri državi in sponzorjih ni bilo dovolj posluha. Korošec ne izključuje možnosti, da bi se morda nekoč projekt vrnil. V tej ligi so ne nazadnje košarko igrali tudi asi, kot so. Nabralo se je veliko spominov ob ideji, ki je izvrstno združila mlade, tako fante kot dekleta, da so na parketu ali v plesnih in novinarskih delavnicah razvijali svoje talente.Lani je izšla knjiga, v kateri so opisani zgodovina, nastanek projekta ter pregled vseh 25 let delovanja, objavljene so novice iz dnevnih časopisov, pregled vseh sodelujočih šol v vseh športnih panogah, razvrščeno po sezonah, ter poimenski seznam vseh finalistov, za vsako sezono posebej. Posebna poglavja so namenjena MDO (Med dvema ognjema), vključno z rezultati in slikovnim materialom vseh šol udeleženk od začetka projekta, in plesno-navijaškim in akrobatskim skupinam, z zgodovino od nastanka leta 1995 do danes. Več kot 2000 fotografij, več tisoč priimkov, ogromno člankov in novic na 500 barvnih straneh trde vezave vam bo obudilo spomine na mladost in na prečudovite ure sodelovanja v projektu ŠKL, poudari Korošec.