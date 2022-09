Bronastega Tonija pričakali z raketami

Ura strahov je že davno minila, ko so ulico na Velikem Mlačevem pri Grosupljem začeli bombardirati svetlobni izstrelki. Gluho noč so prekinili glasni poki in aplavz ob prihodu bronastega na svetovnem prvenstvu v Egiptu, domačina Tonija Zakrajška, ki se je s slovensko rokometno reprezentanco na vozičkih z borbenostjo in neustrašnostjo prebil do tretjega mesta. Prvo tekmovanje svetovnih razsežnosti je Slovence že potisnilo tik pod vrh, fantje, ki so zastopali naše barve, pa so bili v boju za tretje mesto močnejši in boljši od reprezentance Čila.

Barve prodorne ekipe so poleg Zakrajška zastopali še Matej Arh, Aljoša Škaper, Milan Slapničar, Klemen Lokar, Jovita Jeglič, David Škorjanc, Tanja Cerkvenik, Anton Zakrajšek in kapetan Nenad Stojaković. V zgodnjem torkovem jutru so rokometaše najprej sprejeli v Celju, potem pa so se lahko odpravili na svoje domove, na Velikem Mlačevem pa so Tonija bučno in s slovenskimi zastavami v rokah ter razobešenimi po ulici pričakali najbližji sosedje. Po sprejemu, ki je bil za športnika prijetno presenečenje, in obveznem fotografiranju z dobitnikom medalje s svetovnega prvenstva so utrujenega, a zadovoljnega soseda le pustili do zasluženega počitka.

»Iskrene čestitke celotni ekipi in štabu. Ta dosežek je rezultat izjemno dobrega dvomesečnega dela vseh nas. Morda se sami niti še ne zavedamo, kaj smo dosegli,« od ponosa prekipeva selektor Tone Barič, ki se pred začetkom prvenstva ni nadejal zgodovinskega uspeha. Za ekipo na svetovnem prvenstvu so poleg selektorja skrbeli še vodja ekipe Maja Užmah, tehnični vodja Jožef Jeraj in fizioterapevtka Azra Imamović. Rokomet na vozičkih se sicer igra na igrišču običajnih mer. Nekoliko manjši je le gol, saj je prečka spuščena na višino 170 centimetrov. Na igrišču so hkrati štirje igralci posamezne ekipe, vsaka pa mora vsebovati vsaj eno igralko.