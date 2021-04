Brez uspehov bo hitro – hvala lepa

Mick med debijem v Bahrajnu Fotografije: Twitter Haas F1 Team

Tri leta

»Mick ima zaradi očeta in njegove nesreče posebno življenje. A je treba priznati, da njegova mama Corinna presenetljivo dobro vodi družino,« opozori Mihelič, ki ob tem spomni, da je poleg Micka v športu uspešna tudi njegova sestra Gina-Maria, ki je zapisana konjeništvu. Spomnimo, Schumacher se je težje poškodoval 29. 12. 2013 na smučanju v Meribelu, kjer je padel in z glavo zadel ob skalo.

Ameriška ekipa na ruski pogon

Michael Schumacher je v formuli 1 debitiral 25. avgusta 1991 v Belgiji. Odpeljal je le nekaj krogov, potem pa odstopil v prvem krogu. Zadnjič je štartal 25. novembra 2012 v brazilskem Sao Paolu. V svoji karieri je vozil za ekipe Jordan, Benetton, Ferrari in Mercedes. Danes 52-letni Nemec je štartal na 306 dirkah, sedemkrat je bil svetovni prvak, zbral je 91 zmag na dirkah za veliko nagrado, 155-krat je bil na stopničkah za zmagovalce. Zbral je 1566 točk, 68 dirk je začel kot najhitrejši na treningu.

Z dirko v Bahrajnu se je začelo 72. svetovno prvenstvo voznikov formule 1, karavana se v teh dneh vrača v Evropo, kjer se bodo dirkalniki prvič predstavili 18. aprila v Imoli. Letošnja sezona je nekaj posebnega. Tudi zato, ker je na startni listi vnovič priimek Schumacher. Medtem ko sedemkratni svetovni prvakše vedno okreva po težki nesreči na francoskem smučišču leta 2013, se je do formule 1 prebil njegov 22-letni sin. Na debiju v Bahrajnu je zasedel zadnje, 16. mesto.»Rekel bi, da je 90 odstotkov zadovoljstva in le 10 odstotkov slabe volje. Naredil sem napako, se zavrtel, ko je bil na stezi varnostni avto, a sem se tudi veliko naučil. Na srečo je bil dirkalnik še vozen in na koncu je bila izkušnja odlična,« je po premieri povedal Nemec.»Na tej prvi dirki je bil boljši od svojega moštvenega kolega Rusa. To bomo spremljali vso sezono, kako se bo kosal z Rusom, ki je pravi razbijač, to je dokazal na prvi dirki, hkrati pa je jasno, da je v formuli 1 zaradi očetovega denarja. Rus je šel tako v dirko, kot da je bo v prvem ovinku konec in da šteje le to, kdo jih več prehiti,« pa se je na uvodno dirko v Bahrajnu ozrl, izvrsten poznavalec sveta bencinskih hlapov.Schumi Junior prihaja v formulo 1 z naslovom prvaka v formuli 2, kjer je lani zbral dve zmagi, 10-krat pa je bil na stopničkah. »Mick ni tak talent, da bi vse premagoval v formuli 2, kjer je imel v lanski sezoni nekaj valov obdobij, ko je bil zelo dober. Pri tem je treba vedeti dvoje: gre za sloveče ime, hkrati pa je to dirkač, ki je imel od gokarta naprej dostop do dobrega materiala, nasvetov. Vedeti moramo tudi to, da je letvica uspehov in pričakovanj postavljena zelo visoko. Če teh rezultatov ne bo, bo hitro hvala lepa,« meni Mihelič.»Pričakujem, da bo tri leta konstantno dober. Potem pa bomo videli, ali tako dober, da bo dobil drugi sedež v Ferrariju. Če je sposoben narediti nekaj več, potem se to lahko zgodi, če pa ne, bo počasi šel iz formule. Ne bo šel z glavo skozi zid, če ne bo šlo – pa saj mu tudi ni treba,« je prepričan Niko Mihelič, ki opozori, da dejanska razlika med zadnjim in prvim v formuli 1 ni tako velika, po drugi strani pa jo je blazno težko nadoknaditi. »Predvsem so zanimive dirke po dežju. Takrat avto ni tako pomemben, temveč to, kakšen voznik si.«Mickova ameriška ekipa Haas je pred sezono kot zadnja predstavila dirkalnik, poganja ga Ferrarijev motor. »Lastnik ekipe Haas je zasebno podjetje za obdelavo kovin, partner projekta je Ferrari. Tudi zato je prišlo do te kombinacije, da je Mick dobil sedež v ekipi,« še poudari Mihelič.Velik finančni vložek prispeva ruski poslovnež, lastnik ruske rudarske družbe Uralkali in oče dirkača, ki ob Micku dirka za Haas. V barve ruske zastave obarvani dirkalnik je sprožil ugibanja, ali ne gre za kršitev prepovedi Mednarodne protidopinške agencije, da se nacionalni simboli pojavljajo ob imenu ruskih športnikov. Vodja ekipe Haasje pojasnil, da ni prepovedana uporaba nacionalnih barv na bolidu.Mick in Nikita nista edina novinca v letošnji sezoni.»Tu bi opozoril na Japonca, ki je bil lani tretji v točkovanju formule 2. Japonci že vrsto let tako v motociklizmu kot formuli 1 čakajo, da bi kdo na japonskem vozilu postal svetovni prvak,« še pristavi Mihelič. Cunoda je član ekipe Alpha Tauri-Honda. Kariero v formuli 1 je začel sanjsko – prehitel je tako Schumacherja kot Mazepina in se z devetim mestom dokopal do točk.