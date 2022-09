Bosanci v javnost ponesli zgodbo o slovenskih košarkaših, KZS: Neresnične in škodoželjne obtožbe!

»Slovenci pijančevali do petih zjutraj, potem pa so jih zmleli Poljaki.« To je članek, ki ga je objavil spletni portal bhbasket.ba in v katerem se sklicujejo na svoje vire iz Berlina. Ti trdijo, da so slovenski reprezentanti v noči pred dvobojem s Poljsko imeli nepozabno zabavo, fešta pa da se je končala ob peti uri zjutraj. Omenjeni portal še piše, da so zabavo skušali skriti in pomesti pod preprogo.

Zgornje navedbe so povzeli številni tuji mediji, mi pa smo pri Košarkarski zvezi Slovenije preverili, kaj se je dogajajo to noč. Odgovor je bil kratek: »S takšnimi neresničnimi in škodoželjnimi obtožbami se na Košarkarski zvezi Slovenije ne ukvarjamo in jih niti ne komentiramo.«