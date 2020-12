Borki MMA pokukali dojki na plano, sodnik navdušil vse (VIDEO)

Borbe pod okriljem UFC so se še ne tako dolgo nazaj odvijale v Las Vegasu, za glavno atrakcijo pa sta poskrbeli borki ​​in, potem ko je bil boj medinodpovedan, ker je bil prvi pozitiven na korono.Prepričljivo zmago je s soglasno sodniško odločitvijo zabeležila Brazilka Viane, a še posebej ena podrobnost je zaznamovala to ne preveč privlačno borbo. Brazilska predstavnica je bila namreč v t. i. položaju top mount, ko so ji prsi zdrsnile iz ozkega športnega modrčka, a je sodnikna kratko ustavil boj brez preveč obotavljanja, da bi prilagodil nedrček. Sodnik Herzog je s to hitro reakcijo sprožil številne pozitivne komentarje, saj je borki pomagal, da se je izognila neprijetni situaciji razkritja njenega »bogastva«.Norma Dumont Viane ima v svoji poklicni karieri MMA razmerje 5 : 1 in to je bila njena prva zmaga pod okriljem UFC. Pred tem je nastopala v brazilskih organizacijah, medtem ko je njena nasprotnica v UFC od leta 2014 in je zabeležila tri zmage in pet porazov. Če ne bi bila Američanka, bi verjetno že zdavnaj »letela« iz te borilne organizacije, še zapišejo mediji.