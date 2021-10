Boksar Muhammad Ali je bil tudi umetnik

Risar, čarodej, šaljivec

O svoji ljubezni do likovne umetnosti ni veliko govoril, saj je za ustvarjalnega v družini veljal njegov oče. A tudi, legendarni boksar, bolj znan kot, je bil izjemno nadarjen, kar nedvomno potrjuje zbirka 24 umetniških del, za katera bodo po okvirnih ocenah na dražbi iztržili okoli 350.000 evrov.Dela bo nocoj ponudila avkcijska hiša Bonhams v New Yorku, gre pa za risbe in skice, s katerimi naj bi se boksar sproščal po dvobojih ali treningih. Upodabljajo tematike, kot so boksanje, reaktivna letala, državljanske pravice, vera in islam, mir in dobrodelnost, skratka vse tisto, kar mu je bilo najbolj pri srcu in v središču njegovega zanimanja, dotaknil pa se je tudi rasne diskriminacije in ameriških vojnih bojišč čez lužo.Bogata bera je presenetila javnost, saj večina ni vedela, da je bil Muhammad Ali, športna ikona, tudi umetniška duša. Slike, ki so izdelane v stripovskem slogu, so bile do zdaj del zasebne zbirke, ki je o svojem prijatelju napisal tudi knjigo. Boksar naj bi se risanja lotil zelo zavzeto: najprej ga je poučeval oče, pozneje pa je redno obiskoval učne ure pri učitelju risanja, povedo dobro obveščeni. Da boksanje ni bila njegova edina strast, potrjujejo številni znani, ki jih je doletela čast, da so se družili z legendo, Muhammad Ali je bil namreč tudi navdušen čarodej in se je te umetnosti prav tako učil pri strokovnjaku, s svojimi triki pa je pogosto osupnil navzoče. Imel pa je tudi izreden smisel za humor, saj je bil znan pripovedovalec vicev in srce vsake zabave, še piše zgodovina.Poleg umetnin bodo na prodaj še nekateri drugi spominki in predmeti, povezani z boksarskim velikanom, denimo njegove rokavice, obutev in številne fotografije. Dražbena hiša pa bo za dodatno poslastico ponudila še dele zbirk bejzbolskih legend, kot soin