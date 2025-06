Boksar in nekdanji poslanec Dejan Zavec grdo padel, kamera je vse posnela (VIDEO)

Živemu človeku se vse zgodi, pravijo. To je na lastni koži ta teden doživel tudi profesionalni boksar in nekdanji poslanec Dejan Zavec.

Med delom na strehi mu je namreč spodneslo lestev. Pri tem je padel na hrbet, a k sreči se je končalo brez hujših poškodb. »Sem v redu in že v pogonu ... Vi pa bolj kot jaz pazite naslednjič, kako si podprete lestev,« je sporočil dan po nesreči.

Zavec je svojo boksarsko kariero začel pri šestnajstih letih, pred profesionalno kariero pa je osvojil devet naslovov amaterskega državnega prvaka in več zmag na mednarodnih turnirjih. Leta 2022 se je pridružil Gibanju Svoboda in bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru. Septembra 2023 pa je odstopil in končal politično kariero.