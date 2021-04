Boks močno podpira tudi Vučić

Med ljubitelji boksa je pred poldrugim mesecem zelo odmevala novica, da so predsedniki oziroma predstavniki boksarskih zvez Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije podpisali deklaracijo za ustanovitev regionalne lige. Med njenimi glavnimi pobudniki je prvi mož krovne srbske organizacije Nenad Borovčanin, ki z zamislijo o skupnem tekmovanju uživa močno podporo Aleksandra Vučića. Srbski predsednik je tudi gostil boksarsko odpravo, med katero je slovenski podpis prispeval Dejan Zavec. Ptujski šampion je nadomeščal Damjana Habjanca, že debeli dve leti prvega moža slovenske zveze (BZS), ki zaradi zdravstvenih težav takrat ni mogel odpotovati v Beograd. V Sarajevu bodo jutri opravili žreb tekmovanja, v katerem bo sodelovalo tudi slovensko moštvo. »Potem ko smo razčistili določena vprašanja, smo se odločili, da bomo prijavili tudi svojo ekipo. Določene pomisleke smo imeli zaradi stroškov, ki so se od začetnih pogovorov precej razbohotili. Toda po zadnjem telefonskem pogovoru z Borovčaninom smo prišli do zaključka, da smo sposobni pokriti udeležbo našega moštva,« je pojasnil Habjanec, ki se zaradi strganih kolenskih vezi na žalost ne bo mogel udeležiti žreba v Sarajevu. Po prvotnih izračunih bi morali zgolj za izvedbo enega turnirja zbrati okrog 15.000 evrov, kar bi bil za Boksarsko zvezo Slovenije, katere letni proračun znaša 60.000 evrov, (pre)hud zalogaj ob upoštevanju tudi drugih stroškov (priprave, tekmovanja ...). To je sicer celo v primerjavi z nekaterimi neolimpijskimi športi pri nas zanemarljiva številka. »Na žalost nam zdajšnji časi niso naklonjeni. Lani od države nismo prejeli ničesar, zaradi virusne krize je toliko težje pridobiti nove pokrovitelje, še vedno smo tudi brez generalnega sponzorja,« je razkril predsednik BZS, zadovoljen, ker so vendarle pravočasno našli rešitev (beri: spremenljivo vsoto) za udeležbo slovenske ekipe v regionalni ligi. BK Ljubljana ali BK Maribor Da so se tik pred zdajci dogovorili, je razveselilo tudi Zavca. »Regionalna liga naj bi se začela prihodnji mesec ali nato junija, odvisno pač od ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Ker v Sloveniji nimamo kluba, ki bi premogel konkurenčne boksarje v vseh osmih olimpijskih kategorijah, bi v ligi tekmovali kot reprezentanca, bodisi z imenom BK Ljubljana ali BK Maribor, kar je odvisno od tega, ali bomo našli skupni jezik s pristojnimi. Če se ne bomo dogovorili, pa bi lahko ekipo poimenovali tudi po katerem od pokroviteljev. Glede na to, da bodo dvoboje redno prenašali na televiziji (Arena Sport) in bi bili ti – o tem sem prepričan – tudi drugače dobro medijsko pokriti, bi bila lahko to vsekakor dobra promocija za vse,« je presodil nekdanji profesionalni svetovni prvak v velterski kategoriji po različici IBF. Največ pa bi – kot je pribil 45-letni Trdobojec – pridobil olimpijski boks na območju nekdanje Jugoslavije – torej tudi slovenski, ki v zadnjem obdobju caplja na mestu. »Naši fantje bi imeli redne obračune z vrhunskimi boksarji, s pomočjo katerih bi se kalili in tako rasli,« je sklenil Zavec.

