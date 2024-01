Bodibilderski svet žaluje: umrl je človek, ki ga priklenjenost na voziček ni ustavila

Po poročanju spletne strani People je v 50. letu starosti umrl Chad McCrary. Človek, ki je s svojo trdno voljo dokazal, da se kljub omejitvam v življenju da doseči izjemne rezultate. Chad je bil namreč priklenjen na voziček, kljub temu pa mu je uspelo imeti zelo mišičasto postavo.

Kaj točno je bil razlog smrti, za zdaj še ni jasno.

Jim McMahon, glavni izvršni direktor športne znamke Mutant, je dejal, da je kot vsi tudi on zelo žalosten in osupel. Chadov brat Lance pa je o svojem bližnjem sorodniku dejal, da je bila njegova odločnost neprekosljiva. Dodal je, da je Chad znal druge nasmejati, jim dati dober nasvet in da je bil vsestransko dober človek.

Po pisanju spletne strani Wheelchair Bodybuilding je bil McCrary leta 2005 udeležen v nesreči z motokrosom, zaradi česar je pristal na vozičku. Udeleževal se je bodibilderskih tekmovanj. Kot je povedal za Wheelchair Bodybuilding, se je za tekmovanja odločil tudi zato, da bi navdihnil druge. To mu je zagotovo tudi uspelo.

Marsikdo ne pride do takšne forme, kot jo je imel Chad, niti takrat, ko nima omejitev. Chadu pa je to uspelo z omejitvami in zaradi tega bo zagotovo marsikomu ostal v lepem spominu.