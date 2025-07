Bo Pogačar nastopil na Vuelti? To je povedal v zvezi s tem

Kolesarski as Tadej Pogačar je s seznama etap prečrtal še predzadnjo v lovu na četrto skupno zmago na dirki po Franciji. Šestindvajsetletnika že ves teden praktično nihče ni ogrozil, tudi v nedeljo v Parizu pa v zadnji etapi ni pričakovati sprememb. Zato je pogled malce že obrnil v bližnjo prihodnost, a se glede nastopa na Vuelti še ni odločil.

Pogačar je današnjo etapo pričakovano preživel v glavnini, medtem ko so se za etapno zmago od Nantue do Pontarliera (184,2 km) merili ubežniki. Že tako v zadnjih dneh njegovo vodstvo v skupnem seštevku ni bilo ogroženo.

Tudi glavni tekmec Danec Jonas Vingegaard, ki v seštevku zaostaja 4:24 minute, se je sodeč po petkovih izjavah že vdal v usodo in bolj napadal etapno zmago na La Plagne, danes pa med najboljšimi povsem pri vrhu pričakovano ni prišlo do sprememb.

Na novinarski konferenci je Pogačar danes zbranim medijem dejal, da krilatica, da je vsak Tour najtežji, tokrat še toliko bolj drži. »Vsako leto rečemo, 'to je najtežji Tour, ki smo ga kdajkoli odpeljali', ali 'to je najtežji teden v zgodovini' in tako naprej, a letošnji Tour je bil vsaj po mojem mnenju na povsem drugačni ravni,« je začel Pogačar. »Mogoče je bil en dan tak, da je bilo malce lažje. Ko pogledate v datoteke z iznosi moči na Touru, je bilo res izjemno težko. Tudi danes smo šli skoraj od starta do cilja na polno,« je pojasnil 26-letni Slovenec. »Čeprav je to zame najtežja dirka po Franciji, sem v njej užival, saj sem odlično pripravljen in imam dobre noge. Resnično komaj čakam, da odpeljemo še jutrišnjo etapo,« je pripomnil najboljši kolesar zadnjega obdobja.

Užival bo v poletju

Glede na utrujenost in pritisk, ki ga je čutil z vseh strani, je dal malce presenetljiv odgovor na vprašanje, kdaj se bo po nedelji naslednjič usedel na kolo: »Mogoče bom šel na kolo že v torek, saj bom v ponedeljek potoval domov. Nikoli ne veš ... Če se dobro počutim, se nekam odpeljem, grem na kavo, obenem pa bom doma užival v poletju.«

Po nekaj dneh počitka bodo v ekipi nato začeli načrtovanje zadnjega dela sezone. Na seznamu njegovih dirk je za zdaj tudi Vuelta, a je nastop na njej vprašljiv. »Nisem se še odločil glede Vuelte. Rekli smo, da se bomo odločili nekaj dni po Touru, ko se vse umiri in bodo glave čiste. Potem bomo načrtovali dirke do konca sezone. Težko se bo odločiti, seveda bi rad šel na Vuelto. Vsako leto, ko opravim Tour, bi se rad en dan pojavil tudi na startu španske pentlje,« je dejal Pogačar.

Nazadnje je na dirki po Španiji nastopil leta 2019 in ob prvencu na tritedenskih dirkah osvojil tri etape ter zasedel skupno tretje mesto. Predvsem v zadnjih letih je želja po zmagi v Španiji velika, saj bi s tem zaokrožil trojček zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah in izpolnil še en veliki cilj v karieri.

Toda še prej ne bo ničesar prepuščal naključju. V nedeljo je na vrsti pomembna zadnja etapa v Parizu, ki bo tokrat drugačna od klasičnih sprinterskih etap. Pogačar bi z zmago v rumeni majici lahko postal prvi kolesar s tovrstnim dosežkom na Elizejskih poljanah po domačinu Bernardu Hinaultu leta 1982. Lani je sicer v rumeni majici slavil v kronometru v zadnji etapi ob Azurni obali.

Prioriteta pa je, kot je večkrat v zadnjih dneh izpostavil, rumena majica na odru za zmagovalce po zadnji etapi. Do tja ga čaka še 132,3 km med Mantes-la-Villom in Elizejskimi poljanami s trikratnim dodatkom prečkanja klanca Montmartre v osrčju Pariza.