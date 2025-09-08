Bo Luka Dončić pripravljen za četrtfinale? Oče Saša tole sporoča

Nosilci igre v slovenski košarkarski reprezentanci so si dan po zmagi v osmini finala evropskega prvenstva vzeli prosto. Popoldanski trening so opravili le Luka Ščuka, Robert Jurković, Mark Padjen in Leon Stergar. Športni direktor KZS Saša Dončić je potrdil, da je s prvim zvezdnikom turnirja oziroma njegovim sinom vse v najlepšem redu.

»Njegovo stanje je povsem OK. Veliko je udarcev, bolečine, ampak vse to je sestavni del igre,« je slovenskim novinarjem v Rigi dejal Saša Dončić.

Prvi strelec prvenstva je po nedeljski tekmi z Italijo dejal, da ima določene bolečine, a verjame, da mu jih bosta fizioterapevta reprezentance odpravila do naslednje preizkušnje.

»Ni pa čudno, da ga vse boli, glede na to, da so praktično vsak drugi dan tekme. Luka ima veliko minutažo, tekmeci pa ga želijo ustaviti na vse možne načine,« je dodal Saša Dončić.

»A poudarjam, ni samo on odigral fenomenalno, tudi vsi ostali slovenski igralci si zaslužijo pohvale. Brez njihove pomoči Luka sam ne bi mogel igrati. To je le dokaz več, da igramo kolektivno košarko, da je ekipa povezana med seboj in da imajo igralci pravi karakter.«

Luka Dončić FOTO: Ints Kalnins Reuters

»To je pomembno tudi za člane reprezentance, ki ne dobijo veliko priložnosti za igro, saj vidijo, kako sistem deluje. To so fantje, ki bodo nosili slovensko košarko naslednjih deset let,« je dodal Saša Dončić.

Reprezentanca še ni rekla zadnje besede

Čeprav je uvrstitev Slovenije v top 8 lep dosežek za prenovljeno selekcijo, starejši Dončić meni, da reprezentanca še ni rekla zadnje besede na tem prvenstvu. »To je vendarle četrtfinale. To je en dvoboj, 40 minut. Tekmec ima lahko slab dan, podleže lahko pod pritiskom zmage. Vse je možno,« pravi Saša Dončić.

Tekmeci Slovenije bodo imeli pred četrtfinalom v sredo ob 20. uri dan več počitka, saj so tekmo osmine finala s Portugalsko odigrali že v soboto. Danes so v polni postavi opravili trening v glavni dvorani v Rigi - na prvenstvu je prost dan, zgolj z roba parketa pa jih je opazoval selektor Alex Mumbru, ki se je zaradi zdravstvenih težav umaknil od vloge prvega trenerja.

Nemčijo bo v četrtfinalu vodil 47-letni Alan Ibrahimagić, rojeni Beograjčan z avstralsko-bosanskimi koreninami, ki je v nemški reprezentanci sodeloval že na OI v Tokiu ter bil del strokovnega štaba Gordona Herberta, pod vodstvom katerega so Nemci osvojili bron na EP 2022 in zlato na SP 2023. Nemčijo je vodil tudi ob največjih uspehih mladinskih selekcij.

Slovenija - Nemčija bo zadnji četrtfinale v Rigi, zmagovalec se bo v polfinalu srečal z boljšim iz dvoboja Finska - Gruzija. Na drugi strani žreba sta torkova četrtfinala, Turčija - Poljska in Grčija - Litva.