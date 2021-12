Blatna kopel

Ljubitelji štirikolesnikov so se v začetku oktobra ponovno srečali na offroad poligonu Cukrca blizu Šentvida pri Stični in uživali v adrenalinskih vožnjah. Tokrat že sedmič na tej lokaciji, ki vedno poskrbi, da je dogajanje na stezi in ob njej zabavno.

Na progi so se znašli tako izkušeni mački kot začetniki.

Kako zelo je manjkal lanski dogodek, ki je bil zaradi pandemije prestavljen na letošnjo jesen, je kmalu po objavi datuma pokazalo veliko zanimanje ljubiteljev terenske vožnje. V rekordnem času se je na tradicionalni Can-Am Adventure prijavilo več kot 200 udeležencev, ki so prišli z vseh koncev Slovenije, nekaj pa celo iz sosednjih držav.

Priprave so ključne

Vse skupaj seveda ni naključje in za odlično trasirano progo stoji ekipa, ki je prevzela organizacijo dogodka. Matej Šteh, predsednik AMD Šentvid pri Stični, pojasnjuje: »Vse skupaj se začne že dosti prej, preden pridejo prvi štirikolesniki na poligon. Z ekipo v društvu in zunanjim partnerjem pri tem projektu se najprej pogovorimo, kaj želimo udeležencem ponuditi. Naša motokros proga z večletno tradicijo je seveda dobro znana vsem, ki dirkajo z motokros ali enduro motorji, štirikolesniki pa k nam zaidejo bolj poredko. Zato je bistveno, da progo pravočasno pripravimo, zgladimo kanale v ovinkih in pred skakalnicami, da je ta varna, a da hkrati omogoča adrenalinsko vožnjo. Adrenalin je vsekakor prisoten, še posebno ker vozniki štirikolesnikov tu na stezi v dolini pod Kalom lahko okusijo čar skokov, ki jih sicer na kolovoznih ali makadamskih poteh ni.«

Pomembni so natančnost, občutek na plinu in pravilno razporejanje teže.

Del proge izpeljejo tudi skozi gozd, ki je del poligona, kar voznikom predstavlja še dodaten izziv. Tu ni pomembna hitrost, ampak natančnost, občutek na plinu in pravilno razporejanje teže, saj se sicer lahko kaj hitro pripeti, da sredi klanca kak nespreten voznik obtiči. Seveda je to potem čas za kolegialnost in reševanje, kjer brž priskočijo na pomoč vsi, ki se pripeljejo mimo in imajo dovolj znanja, da lahko pomagajo.

Iskanje ravnovesja

Peter Kavčič, ki vsako leto skrbi za trasiranje proge, pravi, da je največji izziv iskanje ravnovesja na progi, ki mora vsebovati vse prvine terenske vožnje: »Moj cilj je, da se vsi vozniki zabavajo in pri tem ne ogrožajo sebe ali drugih. Varnost je zame vedno na prvem mestu, saj se ob nezgodi vse obrne na glavo. Zato vedno poiščem linije in odseke, ki so dovolj enostavni za vožnjo, da lahko tudi začetnik prevozi celotno progo in po končanem dnevu odide domov navdušen nad tem, kaj mu je uspelo. Tisti zelo izkušeni pa lahko na isti progi maksimalno uživajo, poiščejo skoke, kjer jih nese tudi po 15 metrov daleč, ali pa najdejo globoko blatno lužo, kjer morajo izkoristiti čisto vse, kar njihov štirikolesnik zmore. Seveda je pri tem pomembno tudi vzdušje. Zato se nam vsako leto pridruži izkušeni napovedovalec dirk v motokrosu Matjaž Šeško, za glasbo pa poskrbijo pri Red Bullu.«

Trial za najbolj spretne

Tudi letos so se najbolj pogumni in spretni preizkusili v posebni spretnostni vožnji, kjer je treba najti pravi kompromis med natančnostjo, počasno vožnjo brez kazenskih pribitkov in pritiskanjem na plin. Čeprav so na takšni stezi resda v prednosti nekoliko krajši štirikolesniki, je bilo zanimivo, predvsem pa zabavno opazovati, kako so se tekmovalci lotevali izzivov. Izkazalo se je, da je zmagovalni pokal najvišje dvignil tisti z najbolj naštudirano taktiko in obvladovanjem svojega štirikolesnika.

Pri Ski & Sea spodbujajo odgovorno terensko

vožnjo.

S takšnim dogodkom pri Ski & Sea spodbujajo odgovorno terensko vožnjo in pomagajo lastnikom štirikolesnikov, da v varnem okolju preizkusijo, kaj njihovi štirikolesniki in vedno bolj priljubljena vozila SSV (buggyji) v resnici zmorejo.