Bavarska je krasna kot Slovenija

Prihod v München na edino nemško prizorišče letošnjega nogometnega eura je botroval tudi zanimivemu pogovoru z županom bavarske metropole Dieterjem Reiterjem. Cenjeni pravnik, prvi mož mesta od leta 2014, je spregovoril o izzivih EP, razmerah v Münchnu v boju s koronavirusom in želji, da bi prvič obiskal Slovenijo.



Kako s svojega zornega kota gledate na euro, ki ga je Uefa morala preložiti za eno leto?

»Zdaj si predvsem želim, da bi se deželno glavno mesto München kot že tolikokrat doslej pokazalo kot odprt in dober gostitelj. Kolikor nam pač to dovoljujejo razmere med pandemijo. Mesto bomo v prihodnjih dneh še bolj okrasili in seveda upali na uspeh nemške reprezentance. Žal ji na prvi tekmi ni šlo vse po željah, upam, da bo že v soboto drugače proti močnim Portugalcem. München je ponosen, da bo elf odigral vse tri tekme v skupini prav v našem mestu.«



Kaj pa pomeni za München, da si lahko vrhunsko tekmo ogleda le 14.000 gledalcev, saj drugače Allianz Arena v 16 letih obstoja z zmogljivostjo za 75.000 navzočih poka po šivih?

»Zelo sem vesel, ko pomislim, da so prav münchenske tekme eura med poskusnimi, ko gre za vračanje gledalcev na športne prireditve. Samoumevno je, da sta za nas najpomembnejša varnost in zdravje vseh v mestu in okolici. Zadnje stanje glede pandemije pa je dejansko omogočilo, da tako moštva kot tudi obiskovalci tekem na EP spet občutijo ozračje živega dogodka.«



Kako gledate na koronske razmere na Bavarskem?

»Zadovoljni smo, ker se število obolelih zmanjšuje. Zato smo v naši deželi pred dvema tednoma odpravili nekatere ukrepe. Zdaj so spet omogočeni stiki, ni več prepovedi praznovanj rojstnih dnevov, poročnih slovesnosti, krstnih obredov, dovoljeni so pogrebi in sestanki društev. Tudi na kulturnih prireditvah in v gostinskih objektih so zdaj lahko navzoči obiskovalci. Upam pa, da se bodo tako prebivalci in prebivalke kot tudi gostje še naprej obnašali odgovorno in vendarle zadržano v medsebojnih stikih, da bi se korak za korakom približevali običajnemu vsakdanu.«



Sicer spremljate nogomet, obiskujete tekme Bayerna ali morda mestnega kluba z oznako 1860?

»Od mladih let sem navijač Bayerna in strastno rad hodim na tekme v Allianz Areno. Žal pa mi pogosto zmanjka časa, rad bi bil še pogosteje na tribunah.«



Kaj sicer priporočate gostom, naj v teh razmerah počnejo, kadar ni v Münchnu tekme?

»Četudi smo morali odpovedati navijaško cono, je obisk Olimpijskega parka vedno znova mikaven. Za tiste, ki imajo radi šport in adrenalin, priporočam deskanje po valovih Eisbacha. Angleški vrt, naš največji park, je vedno privlačen in zdaj so spet odprti znameniti pivski vrtovi po vsem mestu. Tudi na področju kulture je marsikaj zanimivega.«



Poznate Slovenijo, ki je po navadah, naravi in kulinariki podobna Bavarski? Ste bili kdaj pri nas?

»Žal ne. Slišal pa sem, da ima veliko skupnih lastnosti z Bavarsko, med drugim številne gore in čudovita jezera.«

