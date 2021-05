Anže Lanišek vesel, ker so odkrili vzrok bolečin

Najboljši slovenski smučarski skakalec je bil v minuli zimi Anže Lanišek. V skupni razvrstitvi za svetovni pokal je 25-letni Domžalčan, član SSK Mengeš, končal na 9. mestu, med nesmrtne se je vpisal z bronasto kolajno na srednji napravi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu. Visoko bo meril tudi v novi sezoni.



Kako je zdaj z vašim hrbtom?

»V redu. No, če hrbta pretirano ne obremenjuješ, tudi ni razloga, da bi te bolel. Najpomembneje je, da smo odkrili vzrok bolečin. Na srečo operacija ne bo potrebna. Že s tem, ko bom popravil svoje napačne gibalne vzorce, bomo rešili zadevo.«



Kaj so ugotovili zdravniki?

»Bil sem na magnetni resonanci, izvide pa sta si ogledala dr. Matej Drobnič in dr. Miha Vodičar, ki sta mi tudi predpisala določene vaje. Najti moram tudi pravo telesno držo.«



Od kod so izvirale bolečine?

»Šlo je za zelo kompleksno zadevo – za precejšnjo zakrčenost v kolčnem predelu, od koder se je preneslo na križ.«



Ste že opravili analizo po sezoni?

»Po vsakem tekmovalnem vikendu sem doma proučeval skoke in poskušal ugotoviti, kje se mi je prikradla kakšna napaka oziroma kaj bi lahko naredil bolje. Podrobno sem analiziral tudi svoje nastope na finalu v Planici. Nadejam se, da se mi bo enkrat tudi na tamkajšnji tekmi na letalnici izšlo po načrtih.«



Kako se boste lotili prihodnje zime?

»Z enako miselnostjo kot minule. Šel bom korak za korakom in sproti odpravljal težave, če se bodo pojavljale. Naučil sem se, da ne smem iti z glavo skozi zid.«



Kako nameravate stopnjevati pripravljenost za vrhunec sezone – OI v Pekingu?

»Forma za določeno tekmovanje se po mojem tempira v glavi. Za letošnje svetovno prvenstvo v Oberstdorfu smo se načrtno pripravljali, odpravili smo se na priprave v Planico, kjer sem vedel, za kaj treniram, vedel sem, da si želim osvojiti kolajno, to sem imel potem ves čas pred očmi. Bolj ko se je približeval datum odhoda v Nemčijo, bolj sem poskušal stopnjevati svoje skoke.«



Kako visoko boste merili na največji športni prireditvi?

»Na sleherni tekmi si želim nastopiti čim bolje, vsak skok poskušam izvesti kar najbolje. Želim si biti najboljši, tisti, za katerim se vsi ozirajo. To je moj cilj, h kateremu stremim.«



Kje imate po vašem še rezerve za skok na vrh?

»Na več področjih se lahko izboljšam. Eno od teh je – kot sem že prej omenil – v drži, glede na to, da sem v kolčnem delu precej zakrčen. Zaradi tega imam še določene rezerve v položaju za počep. Kadar se dobro počutim, z njim nimam nikakršnih težav, ko me boli, pa se toliko težje spravim v pravi počep.«



Pred kratkim (20. aprila) ste dopolnili 25 let. Ste si privoščili kaj posebnega za rojstni dan?

»Malo smo praznovali, bili smo ravno na dopustu. Po vrnitvi sem povabil domov na kosilo še preostale ožje družinske člane. Kakšne večje zabave nisem imel, nikoli nisem njihov privrženec.«



Na kakšen način ste si še odpočili od naporne zime?

»Takoj po koncu zime smo se znašli v karanteni, tako da nikamor nismo mogli oditi. Ker je bilo v gorah veliko snega, sem se dvakrat, trikrat odpravil na turno smučanje, enkrat pa na alpsko. Bilo je kar nekaj možnosti za sprostitev.«

