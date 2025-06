Anže Lanišek na oddihu v Egiptu: videl le en semafor, pa še ta ni delal

Minula sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih se je za Anžeta Laniška razpletla kot v pravljici. Na finalu v Planici je namreč za tri metre izboljšal osebni in klubski rekord (247,5 m), s katerim si je tlakoval pot do blesteče zmage – že svoje osme med elito in krstne na letalnicah. Z njo se je kot najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi povzpel na visoko četrto mesto.

Z reprezentančnimi kolegi medtem že zavzeto vadi za novo tekmovalno zimo, katere glavni vrhunec bodo olimpijske igre v Cortini oziroma Milanu 2026 (s skakalnimi preizkušnjami v Predazzu), po zasluženem oddihu, premoru pa je bil že lačen skokov. »Vedno je lepo priti na skakalnico. Pri prvih skokih v letošnji pomladi sem bil sproščen, občutki so bili pravi, kako dobri so bili ti nastopi, pa je težko komentirati. Medtem smo namreč že naredili nove kroje tekmovalnih dresov in jih že preizkušamo,« se je Lanišek dotaknil novih pravil, ki so jih sprejeli pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

»Uvedli so določene malenkosti, ki bi utegnile spremeniti nekatere stvari. Pri tem imam v mislih nekoliko drugačne odprtine pri nogah, zaradi katerih se lahko v zraku spremeni napetost kombinezona. Takšne stvari bo treba še dodobra preizkusiti, saj lahko sleherna malenkost vpliva na sam skok – na primer na to, kako se po odrivu dvignejo smuči k telesu,« je pojasnil 29-letni Domžalčan, ki je podprl menjavo kontrolorja opreme. Namesto Christiana Kathola bosta to vlogo poslej opravljala Mathias Hafele in Jürgen Winkler.

Užival v Egiptu

Nadzor naj bi bil strožji, za kršitelje pravil so vpeljali rumene in rdeče kartone. »Ocenjujem, da je Hafele velika pridobitev za kontrolo, saj ga ne bo mogoče pretentati, ker je sam krojil in šival drese. Ker ima s tem izkušnje, dobro ve, kaj lahko prinese kakšna stvar. Zagotovo nekdo, ki še nikoli ni sešil kombinezona, težko nekaj dobro preverja. No, verjamem, da bo imel Hafele boljši pregled nad vsem. Upam le, da se pri kontroli ne bodo delale razlike, kot so se morda kdaj v preteklosti,« je razmišljal član SSK Mengeš, ki je zadovoljen s svojo telesno pripravljenostjo.

»Ko smo se vrnili na trening, se je takoj začelo na polno – brez popuščanja. Telesno sem v redu in nimam nikakršnih težav. Glede tega lahko postavim kljukico. Že predlani in lani sem si prav tako zgradil dobre temelje, zdaj sem že osredotočen na druge 'baze'. Vedno je prostor za napredek, zelo pomembna je tudi psihična priprava. Vse skupaj je treba povezati v celoto,« že iz izkušenj Anže dobro ve, kaj vse je treba storiti za uspeh.

V Kairu sem videl le en semafor, pa še ta ni delal.

Kot je sam dejal, je imel dovolj dopusta. »Večino sem ga preživel doma, za en teden pa smo se odpravili v Egipt, kjer smo si med drugim ogledali tudi piramide. Pogled nanje je res veličasten. Ob tem se lahko le čudiš, kako dobro in natančno so jih gradili. Kot da bi jih nekdo z laserjem rezal. In to v obdobju, ko ni bilo še nobene tehnologije,« je bil očaran nad egipčanskimi piramidami.

V spominu mu je ostal tudi tamkajšnji promet. »V Kairu sem videl le en semafor, pa še ta ni delal. Imajo tripasovnico, ki se spremeni v šestpasovnico. Zdi se mi, da se tam ravnajo po pravilu močnejšega, toda zadeva očitno deluje, saj nisem videl nobene nesreče,« je sklenil Lanišek, ki je sicer s svojimi najbližjimi užival v Hurgadi, ogledali pa so si tudi puščavo.