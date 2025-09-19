  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

SLOVO

Anže Kopitar: »Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma« (VIDEO)

Slovenski hokejski as napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja, z družino se bo vrnil v Slovenijo.
Slovenski hokejski as Anže Kopitar je na novinarski konferenci v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Slovenski hokejski as Anže Kopitar je na novinarski konferenci v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 19. 9. 2025 | 07:05
 19. 9. 2025 | 07:08
A+A-

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja.

Z družino se bo vrnil v Slovenijo

image_alt
Otroka Anžeta Kopitarja navdušena nad Žigo Jelarjem (Suzy)

Kopitar je po dolgem razmisleku »s težkim srcem« sprejel odločitev o športni upokojitvi. Kot je povedal, se bo po sezoni z družino vrnil v Slovenijo.

Leta 2006 je v Anže Kopitar ligi NHL zaigral kot prvi Slovenec, svoji ekipi Los Angeles Kings, ki jo od leta 2016 vodi kot kapetan, pa je leta 2012 in leta 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal.

Pred začetkom sezone je Kopitar za LA Kings odigral rekordnih 1454 tekem in imel prav tako rekordnih 838 podaj. V dolgi karieri je tudi trikrat osvojil spominski pokal Lady Bing za najbolj športno igro ter dvakrat nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca.

Vseh 20 sezon profesionalne kariere v NHL bo nosil dres ene ekipe.

Kot je pojasnil, je minulo poletje posvetil temeljitemu razmisleku, kako naprej. Po več mesecih je prišel do dveh ključnih spoznanj: sezona 2025/26 bo njegova zadnja v ligi NHL in nedvomno je pripravljen, da bo ta izjemna in nepozabna.

»Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma«

Kopitar je dejal, da ga je družina dolga leta podpirala, zato se je odločil, da ji bo posvetil več časa. »Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma in prisoten v življenjskih trenutkih, ki prihajajo. Otroka vstopata v zelo pomembno obdobje svojih življenj in rad bi jima bil na voljo, kolikor se le da.«

Star je tudi 38 let in pri teh letih je veliko več dela, da se pripravi na igranje na najvišji ravni, kot ko je bil star 28 let.

image_alt
Anže Kopitar z ženo Ines na sodišču, ona se je počutila izigrano, to zahteva od sester Pretnar

Zakaj pa sem novico sporočil zdaj? Preprosto sem čutil, da želim to zdaj rešiti, da ne bom motil priprav ekipe. Zadnja stvar, ki jo želim storiti, je odvrniti pozornost od ekipe in jo preusmeriti nase.

»Vedel sem, da bom moral to poletje dati vse od sebe, da se pripravim na sezono, in na to se ta čas osredotočam,« je dejal Kopitar, ki je prvič na morebitno upokojitev namignil že pred dvema letoma ob podaljšanju pogodbe.

 

 

 

Več iz teme

Anže KopitarNHLdružinahokejLos Angeles Kings
ZADNJE NOVICE
09:40
Kronika  |  Doma
PRAVNOMOČNA

15 let mučenja: Slovenka, ki jo je očim spolno zlorabljal dve leti, le dočakala sodni epilog

Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril.
19. 9. 2025 | 09:40
09:30
Ona  |  Stil
DOM

Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pomaga že nekaj manjših prilagoditev; postelja naj ima predale, pohištvo naj bo večnamensko.
19. 9. 2025 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
19. 9. 2025 | 09:29
09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
09:16
Ona  |  Stil
OBRATI

Novi CLA s tehnologijo EQ

Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
19. 9. 2025 | 09:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki