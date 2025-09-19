Anže Kopitar: »Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma« (VIDEO)

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja.

Z družino se bo vrnil v Slovenijo

Kopitar je po dolgem razmisleku »s težkim srcem« sprejel odločitev o športni upokojitvi. Kot je povedal, se bo po sezoni z družino vrnil v Slovenijo.

Leta 2006 je v Anže Kopitar ligi NHL zaigral kot prvi Slovenec, svoji ekipi Los Angeles Kings, ki jo od leta 2016 vodi kot kapetan, pa je leta 2012 in leta 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal. Pred začetkom sezone je Kopitar za LA Kings odigral rekordnih 1454 tekem in imel prav tako rekordnih 838 podaj. V dolgi karieri je tudi trikrat osvojil spominski pokal Lady Bing za najbolj športno igro ter dvakrat nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca. Vseh 20 sezon profesionalne kariere v NHL bo nosil dres ene ekipe.

Kot je pojasnil, je minulo poletje posvetil temeljitemu razmisleku, kako naprej. Po več mesecih je prišel do dveh ključnih spoznanj: sezona 2025/26 bo njegova zadnja v ligi NHL in nedvomno je pripravljen, da bo ta izjemna in nepozabna.

»Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma«

Kopitar je dejal, da ga je družina dolga leta podpirala, zato se je odločil, da ji bo posvetil več časa. »Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma in prisoten v življenjskih trenutkih, ki prihajajo. Otroka vstopata v zelo pomembno obdobje svojih življenj in rad bi jima bil na voljo, kolikor se le da.«

Star je tudi 38 let in pri teh letih je veliko več dela, da se pripravi na igranje na najvišji ravni, kot ko je bil star 28 let.

Zakaj pa sem novico sporočil zdaj? Preprosto sem čutil, da želim to zdaj rešiti, da ne bom motil priprav ekipe. Zadnja stvar, ki jo želim storiti, je odvrniti pozornost od ekipe in jo preusmeriti nase.

»Vedel sem, da bom moral to poletje dati vse od sebe, da se pripravim na sezono, in na to se ta čas osredotočam,« je dejal Kopitar, ki je prvič na morebitno upokojitev namignil že pred dvema letoma ob podaljšanju pogodbe.