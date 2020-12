Anže Kopitar v šoku: prejel je prestižno filmsko nagrado (FOTO)

je leto 2020 zaključil v zmagovalnem slogu (če je že njegova ekipa bila letos na ledu zelo klavrna in se ni uvrstila niti v razširjeno končnico), saj je prejel ameriško nagrado emmy. Kopitar je namreč leta 2018 nastopil v promocijskem videu svojega moštva, ki se glasi To je Los Angeles, to so Kralji, ki je prejel nagrado za športnopromocijski posnetek. V njem naš hokejski as sredi peščene plaže izkoplje zlat prstan, pri čemer je oblečen v popolno hokejsko obleko in z drsalkami hodi po pesku.Nagrada je očitno presenetila tudi Kopitarja, saj je na facebooku objavil fotografijo kipca in zapisal:»To je prvi in verjetno zadnji. Kdo bi vedel, da sem tega sposoben.«