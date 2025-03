Andreja Stareta po 42 letih ne bo v Planici: Pričakoval sem, da mi bodo vsaj rekli hvala

Dolgoletni komentator smučarskih skokov Andrej Stare bo po lanski upokojitvi letošnje planiške polete prvič po 42 letih spremljal kot gledalec. Kot je razkril v intervjuju za RTV MMC Slovenija, bo dogajanje na letalnici spremljal bodisi doma bodisi v družbi prijateljev.

»Po 42 letih in 86 prenosih bom tokrat Planico spremljal pred TV-zasloni, verjetno kar doma ali s prijatelji. Nekateri so rekli, da bi bil lahko med povabljenci, a me žal ni. Pa nisem nič užaljen,« je dejal Stare, ki je s svojim značilnim slogom zaznamoval prenose smučarskih skokov na TV Slovenija.

Grenko spoznanje o tem, komu je bilo mar

Lansko slovo od komentatorskega stolčka zanj ni bilo lahko. »Tudi zato, ker sem spoznal, komu je bilo kaj do mene in komu ne. Od nekaterih sem pričakoval, da mi bodo vsaj rekli hvala,« je povedal ter dodal, da bo o svojih izkušnjah in občutkih več razkril v avtobiografiji, ki bo izšla čez mesec in pol.

Njegova knjiga bo vsebovala tudi poglavje z naslovom Resnica o mojem odstrelu, kjer bo opisal, kako je doživel zaključek svoje kariere. »Moram reči, da noben konec ni lep. Vsak zaključek ima elemente grenkobe,« je sklenil Stare.