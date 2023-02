Andrej je podprvak v avto slalomu (FOTO)

Avtomobilistični tekmovalec Andrej Škorjanc je v lanski sezoni tekmoval v treh disciplinah. Najuspešnejši je bil tokrat v avto slalomu, kjer je postal podprvak v diviziji 3. centralne evropske cone. S tem je obogatil dosežke iz dveh prejšnjih sezon, ko je bil najprej podprvak, leto zatem še prvak v disciplini formula driver, ki poteka na Hrvaškem.

Z najetim twingom se je preizkusil tudi na eni od tekem v Italiji.

»Po izvrstnih dosežkih minulih dveh sezon sem se lani odločil nastopiti v treh avtomobilističnih disciplinah: avto slalom, formula driver in twingo cup, ki je zame predstavljal nov izziv in mi je dal veliko zadovoljstva, a hkrati še ne želenih rezultatov,« je uvodoma v pogovoru povedal 37-letni Andrej, ki je po poklicu diplomirani varstvoslovec pa tudi sam svoj mehanik in še kaj. O dosežkih v avto slalomu je povedal: »To je tehnična disciplina, za katero je značilna vožnja ob postavljenih stožcih. Treba je čim hitreje voziti brez podiranja stožcev, kar vpliva na pribitek končnemu času. Za omenjeno divizijo je pogoj tekmovanje s serijskimi vozili. Po končnem seštevku vseh mednarodnih dirk sem imel prednost ene točke pred tretjeuvrščenim. S tem rezultatom sem presegel svoja pričakovanja in bil za trud nagrajen s priznanjem Zveze za avto šport Slovenije za zastopanje v tujini. Dosegel sem dve prvi mesti na Madžarskem, šesto in osmo mesto na Hrvaškem in deseto v Bosni, kar me je v seštevku pripeljalo do drugega mesta.«

Upa na sponzorje

O disciplini formula driver, v kateri je predlani slavil skupno zmago v svoji kategoriji, pa je dodal: »Žal so se tekmovanja terminsko pokrivala, tako da sem se ga lahko udeležil le enkrat, in sicer v Učki na Hrvaškem, kjer sem dosegel četrto mesto v prvi diviziji.«

Treba je čim hitreje voziti brez podrtih stožcev, kar vpliva na pribitek končnemu času.

Andrej je ob koncu pogovora povedal še: »Cilj za dirkaško sezono 2023 je izboljšanje teh rezultatov in poizkusiti še katero novo disciplino. Žal pa je vse povezano s sredstvi, ki jih bom imel na razpolago. Upam na podporo dozdajšnjih sponzorjev in prijateljev, zelo pa bi bil vesel še katerega novega sponzorja in dodatne finančne spodbude. Vsem, ki so mi doslej pomagali, se od srca zahvaljujem, saj brez njihove pomoči ne bi mogel tekmovati in dosegati takšnih rezultatov.«