Andrej Hauptman: Boj za rumeno majico nikoli ne postane rutina

Tadej Pogačar je slavil že tri zmage na Touru in ob vseh je bil v spremljevalnem avtomobilu za njim tudi Andrej Hauptman, s katerim sta začela sodelovati, ko je bil Pogi nadobudni mladinec pri KD Rog. Zdaj se skupaj podajata po četrto francosko krono in 50-letni športni direktor, ki je nekoč tudi sam na kolesu premikal slovenske kolesarske mejnike, pravi, da moraš biti na največji dirki na svetu vseskozi na preži, četudi vodiš najboljšega kolesarja na zemeljski obli.

Kako v ekipi UAE, ki se bo borila za zmago na Touru, potekajo zadnje priprave na vrhunec sezone, napetost bržkone raste?

To je za nas eden od glavnih ciljev sezone. Smo tam, kjer smo hoteli biti, tako da nikakor ni preplaha v naših vrstah. Raste pa pozitivna napetost, saj vemo, da je pred nami izjemno pomembna naloga, na katero smo se dobro pripravili.

Tadej Pogačar je letos slavil že 11 zmag, ekipa UAE je že skoraj pri številki 50. Ali izjemno uspešna sezona vsaj nekoliko zmanjša pritisk pred Tourom?

Vse naše dosedanje zmage so super, vendar si na startu Toura enako vreden kot tisti, ki letos niso zmagali še nikjer. Vsi začnemo z ničle. Vodstvo ekipe ne pritiska na nas, da bi morali zmagati, a tega niti ne potrebujemo, saj vsak ve, da je pomembna vsaka dirka, najpomembnejša pa dirka po Franciji.

Jo vi občutite, kot jo je naš nekdanji profesionalni kolesar Jure Pavlič, ki je v pogovoru za Delo pred kratkim dejal, da k Touru pri vsakem dejavniku sodi predpona naj-, največ je stresa, najtežje se je premikati po karavani, najbolj srboriti so boji za pobege, najzahtevnejši je boj za zmago?

Gotovo. Pozornost vsega sveta je usmerjena v Tour. Ker je najpomembnejša dirka, so tam tudi najboljši kolesarji v najboljši formi. Zato je vsak uspeh, vsaka etapna zmaga toliko bolj pomembna. Zato je toliko težje karkoli doseči.

Dejali ste, da ste pred startom tam, kjer ste želeli biti. Pogačar je prepričljivo dobil generalko, dirko po Dofineji, pri čemer je najprej zaostal za tekmeci v vožnji na čas, nato pa jih je deklasiral v gorskih etapah. Kaj ste potegnili iz te predstave?

Čeprav je na koncu zmagal, je vožnja na kronometer zelo pomembna in v njej odloča vsaka malenkost. To je bilo razvidno tudi tokrat. Vse smo analizirali in vemo, da je Tadej vožnjo na čas na Touru sposoben izpeljati bolje. Ob tem se je treba zavedati, da je bil na dirki po Dofineji še vedno četrti v tej disciplini. Njegova pripravljenost je vrhunska, vendar moram ponoviti, da gre na Touru vse z ničle. Super je, če si v formi, kakršno si načrtoval, a to ni zagotovilo za zmago.

Videti je bilo, da je Pogačar precej močnejši od tekmecev. Lahko ti v dokaj kratkem času nadomestijo tako očitno razliko?

V zadnjih tednih pred Tourom je mogoče postoriti še marsikaj. Mi smo lahko mirni, ker vemo, da smo na pravi poti. Zavedamo pa se tega, da bo v vsakem primeru boj za rumeno majico izjemno zahteven. Marsikaj se še lahko spremeni, predvsem do zadnjega tedna Toura je še kar nekaj časa. Vemo, kje smo mi, ne vemo pa natanko, v kateri fazi priprav so bili na dirki po Dofineji naši tekmeci.

V spremljevalnem avtomobilu boste v lovu na že četrto zmago na Touru. Kljub izjemnim izkušnjam to najbrž nikoli ne postane rutina?

Ne, nič ni rutinskega, nikoli se ne smeš preveč sprostiti. Med vsako etapo moraš biti povsem osredotočen, na vsaki od njih lahko v hipu izgubiš Tour. Dobiš ga lahko le z vztrajnostjo in trdim delom, izgubiš pa v trenutku nezbranosti. Padec je dovolj, da je zate dirke konec, možnosti za zmago pa ti lahko odnese tudi kakšen nepričakovan pobeg.

Napetosti bo letos najbrž še več zaradi drugačne trase, kot smo jih bili vajeni v zadnjih letih. Kako se pripravljate na to, da bo prva gorska etapa šele 10., pred tem pa bo veliko dirkanja med številnimi pastmi severne Francije?

Dokaj podoben je bil začetek Toura leta 2022. Veliko vlogo bi lahko igralo tudi vreme. Prvi teden bo gotovo izjemno stresen, vendar bodo razmere za vse iste. Ne preostane nam nič drugega, kot da smo od starta pripravljeni narediti vse za to, da se, kolikor je mogoče, izognemo pastem.

Pri tem je najbrž dobrodošlo, da Pogačar skozi sezono dirka na vseh možnih terenih in je vajen tudi vetra, ozkih in tehnično zahtevnih cest.

Večkrat se je že v kritičnih trenutkih izkazalo, da je Tadej nekaj posebnega. Vendar pridejo tudi trenutki, ko ne moreš veliko vplivati na to, kar se dogaja okoli tebe. Pred teboj lahko pride do množičnega padca, lahko pes na cesto steče ravno pred tvoje kolo. Velikokrat se zgodi kaj nepredvidljivega, a je tega manj, če imaš dobro pripravljeno ekipo. Predvsem na ravninskih etapah bo moral imeti Tadej ob sebi sposobne, močne kolesarje, ki imajo izkušnje z vožnjo na veter in v zaključkih ravninskih preizkušenj.

Na silo ne bomo poskušali dobiti prvih etap in obleči rumene majice, bomo pa gotovo poskušali izkoristiti priložnosti, če se nam bodo ponudile.

Zmagovalca Toura običajno odločijo najzahtevnejši vzponi. Zdi se, da so se prireditelji potrudili, da so na letošnjo traso umestili domala vse klance, na katerih se je Pogačar v preteklosti znašel v težavah – Hautacam, Mont Ventoux, Col de la Loze. Če so s tem želeli, da bi podvomil o svojih možnostih, jim najbrž ni uspelo?

Drži, da so letos na sporedu prelazi, ki Tadeju v minulih letih niso ustrezali, vendar v tem ne vidim težave. Tudi na dirki po Dofineji smo se vrnili v Combloux, kjer je Vingegaard v svoj prid odločil Tour 2023, pa je Tadej tokrat prepričljivo zmagal. Je tako močna osebnost, da ga takšne stvari ne iztirijo zlahka.

Najbrž ga je to še dodatno podžgalo, mu dalo priložnost za revanšo?

Tadeja v tekmovalnem smislu ni težko podžgati, ga dodatno motivirati. A v Comblouxu ni bil cilj revanša, temveč etapna zmaga. Po slabšem kronometru smo morali izkoristiti vsako priložnost za napad, da smo pridobili čas proti tekmecem. Izkazalo se je, da je bil Tadej dovolj močan, da je že s prvim napadom prevzel rumeno majico.

To je na lanskem Touru nosil kar 19 dni. K temu je pripomogla tudi trasa, ki je bila že v začetku zelo hribovita. Boste poskušali letos ponoviti kaj takšnega ali boste ob ravninskem prvem tednu dirke boj za vrh skupnega seštevka prepustili ekipam sprinterjev in specialistov za klasike, kakršen je Mathieu van der Poel?

Glavni cilj je seveda v rumeni majici priti na cilj v Pariz, vendar bomo morali tudi v prvih etapah dirkati v ospredju in za to porabiti ogromno energije. V prvi vrsti zato, da se bomo ognili vsem težavam. Nikoli pa ne veš, kdaj se ti ponudi priložnost za zmago, če si že v ospredju. Ne poznam kolesarja, ki bi v tem primeru zgrabil za zavore, zlasti ker nikoli ne veš, kdaj bo konec vsega lepega, kar se nam dogaja. Na silo ne bomo poskušali dobiti prvih etap in obleči rumene majice, bomo pa gotovo poskušali izkoristiti priložnosti, če se nam bodo ponudile.

Torej je ponovljivih tudi šest etapnih zmag, ki jih je Pogačar lani dosegel na poti do cilja v Nici?

To bo zelo težko, lani se je Tadeju skorajda vse izšlo po željah, lahko pa se ti zgodi tudi, da ti uide kakšen pobeg in z njim etapna zmaga. Seveda pa ni nič nemogoče, tudi novih šest Tadejevih etapnih zmag ne.

Bržkone bo treba nekaj moči v nogah pustiti za izjemno zahtevni zadnji teden?

Tour lahko izgubiš že v prvi ravninski etapi, dobiš pa ga lahko šele v zadnjem tednu. Ta bo tudi tokrat izjemno zahteven in 18. etapa z vzponom na Col de la Loze bo gotovo ena od odločilnih.

Če si glavni favorit, veš, da drugi vseskozi razmišljajo, kako bi te presenetili. Ne moreš slepo slediti svojemu načrtu, včasih se moraš odzvati na poteze konkurence.

Kako se športni direktorji pripravite na tritedensko preizkušnjo? Kdo sestavi taktiko in koliko se nato načrt spreminja glede na stanje na terenu?

Generalno taktiko sestavimo skupaj z vodstvom ekipe, njej podredimo tudi sestavo ekipe okoli Tadeja. Nato eden od športnih direktorjev bolj skrbi za logistiko, kje bomo potrebovali več okrepčilnih postaj in podobno. Drugi se bolj posveča taktiki. Vse se pripravi vnaprej, vendar se marsikaj spremeni v zadnjem trenutku. Prilagoditi se moraš temu, kar se je na dirki dogajalo v prejšnjih dneh, ali pa vremenu, ki ga ne moreš predvideti. Tudi smer vetra lahko marsikaj spremeni, zato se med dirko pred karavano vedno vozi še en športni direktor in sporoča, kakšne so razmere, kaj nas čaka.

Jure Pavlič nas je opozoril tudi na pomemben detajl. Tako za dirko po Dofineji kot za Tour so prireditelji omejili število okrepčilnih postaj ob trasi, tako da bo v najbolj vročih etapah manj priložnosti za oskrbo s hladno vodo in ledom. Za Pogačarja, ki se nekoč ni najbolje znašel pri visokih temperaturah, je bilo to ključno, vendar se zdi, da so njegove težave z vročino preteklost.

Okrepčilnih postaj bo manj, zato bo dirka bolj zahtevna za kolesarje in tudi bolj nevarna, saj se bodo vse ekipe drenjale na omejenem prostoru. Vendar bodo razmere za vse enake, tako da se s tem ne obremenjujemo. Tadej je z leti pridobil izkušnje dirkanja pri visokih temperaturah. Poleg tega se zavedamo, da je to pomembno. Nekateri kolesarji so pripravljeni vsak trenutek priti do spremljevalnega avtomobila po svežo vodo. Zaradi manjšega števila okrepčilnih postaj ob cesti bodo to morali početi bolj pogosto.

Spregovoriva še o konkurenci. Zdi se, da so pri ekipi Vismi Lease a Bike malodane obsedeni s tem, kako premagati UAE in Tadeja Pogačarja. Ste tudi vi tako osredotočeni na nizozemsko zasedbo?

Glavni kandidati za vrh bodo bržkone enaki kot lani, morda se jim pridruži še kakšen kolesar, kot je Mattias Skjelmose. Mi smo osredotočeni predvsem nase, na dirko moramo priti kolikor se da pripravljeni. Zavedamo se, da nam ne bo lahko, da moramo imeti raznovrstno ekipo, ki se bo dobro znašla na vseh terenih. V določenih etapah veš, katera ekipa je najbolj nevarna, in se osredotočiš tudi nanjo. Če si glavni favorit, veš, da drugi vseskozi razmišljajo, kako bi te presenetili. Ne moreš slepo slediti svojemu načrtu, včasih se moraš odzvati na poteze konkurence. Glavne tekmece moraš vseskozi opazovati in poskušati razumeti, kaj bodo storili.

Andrej Hauptman je tudi predsednik KD Rog, kjer sta oba s Tadejem Pogačarjem začela kolesarsko pot. Foto Jože Suhadolnik

Andrej Hauptman pravi, da lahka zmaga na Touru ne obstaja. Foto Jože Suhadolnik