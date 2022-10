Aleksander Čeferin: »Bilo bi noro, da ne bi kandidiral«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na kongresu Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips) v Rimu potrdil, da bo prihodnje leto spet kandidiral za prvega moža evropskega nogometa in da bo verjetno edini kandidat. Sedeminštirideseti volilni kongres Uefe bo 5. aprila 2023 v Lizboni.

»Dobil sem petinpetdeset pisem podpore prav toliko članic naše zveze in bi bilo noro, da ne bi kandidiral. Videti je, da bom edini kandidat. Leta 2023 bodo volitve tudi v Mednarodni nogometni zvezi (Fifi), mislim, da Evropa zanje ne bo imela svojega kandidata,« je pojasnil Čeferin. Prepričan je tudi, da bosta svetovno prvenstvo leta 2030 gostila Portugalska in Španija.

Štiriinpetdesetletni slovenski pravnik je na čelu Uefe od leta 2016. Nedavno se je kot predsednik krovne evropske zveze uspešno boril proti načrtom vodstva Fife, da bi bila lahko svetovna prvenstva v prihodnosti na vsaki dve leti, pisne pohvale članic je dobil za vodenje evropskega nogometa v času pandemije novega koronavirusa, prav tako je uspešno zaustavil poskus ustanovitve evropske superlige.

Vse obtožbe na svoj račun zavrača

Občasno se pojavljajo tudi kakšne obtožbe, kot je ta, da naj bi zaposloval veliko Slovencev na sedežu Uefe. »Pet Slovencev je zaposlenih v Uefi, ki so vsi po vrsti več kot sposobni za opravljanje svojih nalog. Ne le, da se mi to ne zdi pretirano, če bi pogledali v preteklost, bi videli, kaj vse se je dogajalo pred menoj,« je to zavrnil Čeferin.

Pri napovedi novega načina tekmovanj v evropskem nogometu je navedel, da bodo spremembo prinesle možnost nastopa vsem klubom stare celine. Ligaški model tekmovanja bo po njegovem mnenju prinesel tudi več negotovosti in tekmovalnosti. »Pri sedanjem načinu po skupinah je lahko že po dveh tekmah jasno, kdo bo napredoval.«

Predsednik Uefe je potrdil, da Rusija ne more tekmovati v kvalifikacijah za EP, kot tudi, da zaenkrat beloruski nogometaši in klubi lahko do nadaljnjega nastopajo. Glede kritik o kršenju človekovih pravic, predvsem tujih delavcev na gradbiščih, v Katarju, kjer bo konec leta SP, je ocenil, da je že sama izvedba pomagala pri reševanju težav, ki so se v zadnjem obdobju izboljšale.