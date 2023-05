Abraham odbojkarskih goriških strel (FOTO)

Ženska odbojka na Goriškem praznuje 50 let. Osrednja prireditev ob jubileju bo jutri, 20. maja, v Novi Gorici. Ob tej priložnosti bo kar nekaj zanimivega dogajanja; med drugim bodo ves teden potekale odbojkarske tekme med mladimi, saj je bila zelo pomembna naloga Odbojkarskega kluba (OK) Gorica prinesti odbojko v osnovne šole, pripravljajo tudi tekmo legend, katere del bodo igralke iz vseh 50 let, zvečer bo še osrednja prireditev s častno podelitvijo zahval.

Odbojka je pomembno zaznamovala razvoj in še vedno narekuje utrip Nove Gorice ter usmerja kulturo mladih. Pred natanko 50 leti se je na Šolskem centru za blagovni promet razvila prva ženska odbojkarska ekipa. Pod imenom Merkur je nastopala celo desetletje, vse do znamenite uvrstitve v prvo jugoslovansko ligo leta 1982/83. Uspešnim igram odbojkarjev so v začetku 70. let začela slediti tudi dekleta. Leta 1973 se je začelo uspehov polno obdobje novogoriške ženske odbojke. Pri tem je bil vodilni profesor Ivan Kovačič, ki je tedaj v le slabem desetletju šolsko ekipo popeljal do najvišje – prve lige v takratni Jugoslaviji. Izjemen uspeh je bil še odmevnejši, saj so v povsem amaterski ekipi igrale le domače odbojkarice s širšega goriškega območja.

Želja po lovorikah

Naslednji vrhunec je goriška ženska odbojka dosegla ob 20-letnici. Osamosvojitev Slovenije je tudi dotlej manjšim klubom odprla vrata na mednarodna športna prizorišča in ekipa pod novim imenom HIT Casino Nova Gorica je v sezoni 1993/94 prvič zaigrala na evropskih pokalnih tekmovanjih. V tistem obdobju so sodelovali z društvom v Solkanu, ki se je leta 2001 prebilo v prvo slovensko odbojkarsko ligo. Vse od takrat je zanimanje za žensko odbojko v hitro razvijajoči se Novi Gorici naraščalo, odbojkarski klub pa je pridobival vse več navijačev. Ime kluba se je v tega pol stoletja spreminjalo, zagnanost, trdo delo in želja po lovorikah pa so ostajali. Bili so vzponi – leta 2003 so postale državne prvakinje, leta 2005 prva pokalna lovorika – in padci, po katerih so se igralke ob dobri podpori trenerjev vsakič pobrale in dvignile še višje. Tako je v sezoni 2018/19 ekipa GEN-I Volley osvojila najodmevnejši dosežek na mednarodnem prizorišču, to je uvrstitev v prvi polfinale v pokalu Challenge – igralkam pa je občinstvo nadelo pomenljiv naziv goriške strele.

Začetkov odbojke v Novi Gorici se spominja tudi Irena Soban, ki je bila del ekipe leta 1983: »Ko smo prišle v telovadnico, nismo znale nič. Začele smo s servisom, zgornjo podajo, spodnjo podajo in z veliko veselja. Po dveh letih smo se že uvrstile v prvo slovensko ligo, po desetih pa smo že bile med prvimi v Jugoslaviji. Zraven Crvene zvezde, Partizana, Mladosti Zagreb in Rijeke. Vse te ekipe so bile naše nasprotnice.« Nekdanja igralka Petra Bajec je povedala, da ima na odbojko najlepše spomine: »Ker sem še vedno prepričana, da je odbojka najboljši šport na svetu, je najbolj skupinski in ponudi priložnost prav vsakemu, da se pokaže, da lahko pomaga ekipi.«

Po mamah hčerke

In goriška odbojka danes? Dr. Dejan Paravan, predsednik OK Gorica, pravi, da je 50 let dolgo obdobje – še posebno za mesto, ki ima le dobri dve desetletji več: »Petdesetletna tradicija je tudi zagotovilo, da lahko z gotovostjo rečemo: V Novi Gorici je res doma kakovostna ženska odbojka! Vsa ta leta je zelo močno prisotna v našem prostoru. In to se najprej odraža v rezultatih članske ekipe, ki je v tem času že večkrat slavila naslov pokalnih in državnih prvakinj, prek njih pa potem v številnih mlajših selekcijah. Ogromno punčk, deklic, deklet je in še vedno v Novi Gorici ob odbojki zdravo odraščajo v požrtvovalne, borbene, delavne, organizirane posameznice, ki se zavedajo, da je v slogi moč, in tegaa duha potem prenašajo v vse pore življenja v našem mestu.«

2018/19 je ekipa GEN-I Volley osvojila najodmevnejši dosežek na mednarodnem prizorišču.

V začetnem obdobju kluba so igrale mame, v zadnjih dveh desetletjih še njihove hčerke. Zgodilo se je celo, da sta hkrati za ekipo GEN-I Volley igrali ali delovali mama in hči. Tak primer sta Mojca in Lana Ščuka. Lanina mama Mojca Ščuka (rojena Birsa) je v 80. letih kot uspešna odbojkarica igrala najprej za drugo ekipo v republiški ligi, nato pa za prvo na zvezni ravni nekdanje države. Njena hčerka Lana, ki ji je bil šport položen v zibelko, je kot odbojkarica GEN-I Volleyja blestela v sezoni 2018/2019 in je po Tini Lipicer Samec in Sandri Vitez tretja Slovenka, ki je bila povabljena na tekmo vseh zvezd. Lana trenutno blesti v poljskem prvenstvu. Skupaj z Mojco je v drugi ekipi Nove Gorice v takratni republiški ligi igrala tudi Patricija Bucik (1983/84), 25 let pozneje jo je v sezoni 2018/19 nasledila hčerka Nuša Ferlinc. In še en tak primer. Polona Frelih se je ekipi goriških strel pridružila šele v letošnji sezoni 2022/23, a z goriško žensko odbojko je zaznamovana že vseskozi. Njena mama Irma Frelih (rojena Rejc), zdaj strastna navijačica ekipe, je zanjo igrala v sezonah 1986–1988.

Ekipa GEN-I Volley, državne viceprvakinje 2023 FOTO: Arhiv OK Gorica

Veselje FOTO: Nik Velikonja

Prva ženska odbojkarska ekipa na Goriškem 1973 FOTO: Arhiv OK Gorica