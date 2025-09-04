VELIKODUŠNA GESTA

11-letniku ukradli fotografijo s podpisi naših košarkarjev, sledilo je nekaj neverjetnega (VIDEO)

O potezi naših reprezentantov govori ves svet.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: FIBA
Simbolična fotografija. FOTO: FIBA

N. B.
04.09.2025 ob 13:49
N. B.
Slovenski košarkarji, ki jih danes čaka tekma proti Izraelu, so z velikodušno gesto navdušili uporabnike družbenih omrežij. Neznanci so namreč 11-letnemu navijaču ukradli sliko s podpisi vseh naših reprezentantov, zdaj pa so mu ti priskrbeli novo.

Poljak Mateusz Babiarz je novico o ukradeni fotografiji delil na omrežju X, ob tem pa Košarkarsko zvezo Slovenije in Luko Dončića prosil za pomoč. Slovenska reprezentanca se je kmalu odzvala, saj so se naši košarkarji znova podpisali na fotografijo ter jo podarili 11-letniku. 

 

košarka Luka Dončić fotografija podpisi Košarkarska zveza Slovenije

