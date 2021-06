Zvezdnik najvišjega kova: od zneskov za Luko Dončića se kar zvrti

Tudi glede pogodbe bo pisal zgodovino

Želi igrati za Slovenijo Luka Dončić je po izpadu iz končnice v NBA v videopogovoru z ameriškimi novinarji v ponedeljek potrdil, da je njegov naslednji cilj popeljati Slovenijo na olimpijske igre. Slovenska košarkarska reprezentanca si bo med 29. junijem in 4. julijem v Kaunasu v družbi Litve, Poljske, Koreje, Venezuele in Angole skušala zagotoviti prvo vozovnico za olimpijske igre v zgodovini Slovenije.



Zdaj je postalo jasno, da ji bo na poti do tega cilja pomagal tudi Dončić. »To je moj naslednji cilj: popeljati Slovenijo na OI. Vračam se v Slovenijo, kjer bom znova začel trenirati, tako da ni počitnic.«

je na pragu nove nore pogodbe. Še eno leto bo sicer v NBA pri Dallasu s pogodbo novinca, potem pa ga čaka vrtoglavi znesek. Že prvo leto se mu obeta letna plača skoraj 30 milijonov evrov, kar je več, kot bo zaslužil v prvih štirih letih skupaj. V zadnji sezoni je bil šele sedmi najvišje plačani igralec svojega moštva in 148. v celotni ligi, kar pa se bo že kmalu spremenilo.Po koncu te sezone lahko Dončić podpiše maksimalno pogodbo za novinca, ki bi mu prinesla več kot 200 milijonov dolarjev oziroma 165 milijonov evrov v petih letih (2022–2027), poroča The Dallas Morning News. Pa sploh namerava podpisati podaljšanje pogodbe? »Hm, mislim, da poznate odgovor,« je dejal Dončić v ponedeljek popoldne v zadnjem pogovoru z novinarji ob zaključku sezone Dallasa, ki je po sedmih tekmah izpadal v prvem krogu končnice na zahodu proti moštvu Los Angeles Clippers. Želja Teksašanov seveda je, da bi si še za nekaj sezon zagotovili storitve Dončića. Vendar pa pri maksimalni pogodbi za novinca obstaja ena težava: mora biti dvakrat izbran v najboljšo ekipo lige. V sezoni 2019/20 je bil Dončić član prve peterke lige, letos pa bo precej težje, saj so imeli izjemno sezono med branilci vsaj šeinKo bo izbor uraden, bo Dončić imel priložnost podpisati petletno podaljšanje pogodbe, vredno 30 odstotkov vsote, namenjene plačam, za sezono 2022/23. Trenutno podaljšanje je vredno 201,5 milijona dolarjev, s čimer bi Dončić postal prvi košarkar, ki bi podpisal podaljšanje pogodbe za novinca, vredno več kot 200 milijonov, piše ESPN.Dončić je to sezono zaslužil 8,05 milijona dolarjev (6,6 milijona evrov), v sezoni 2021/22 pa bo zaslužil 10,17 milijona (8,35 milijona evrov). Če se ne bo odločil za podpis podaljšanja, bo po koncu prihodnje sezone prosti igralec.