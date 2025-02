Če bi osem najboljših in najbogatejših klubov v Evropi zasedlo prvih osem mest v prenovljenem formatu Uefine lige prvakov, se ne bi mogli med seboj srečati do četrtfinala. Toda v nogometu na srečo ni tako preprosto. Le kako je lahko po osmih tekmah Lille pred Real Madridom in Bayernom? Le kako je lahko Brest pred Juventusom in Manchester Cityjem? Žoga je okrogla in takšne so tudi kroglice, ki so v žrebu play-offa združile velikana Real Madrid in Manchester City. Nekdo ne bo videl osmine finala. Žreb na sedežu Uefe v Nyonu je združil klube, ki so na lestvici 36 klubov zasedli mesta od 9 do 24...