Zormanovi borci znajo krotiti Vikinge

Po veliki zmagi proti Norveški (28:27; Vlah 7, Blagotinšek 5, Bombač, Dolenec in Mačkovšek po 3) so se slovenski rokometaši včeraj z vlakom preselili iz Berlina v Hamburg, kjer bodo danes ob 20.30 odigrali prvo tekmo glavnega dela 16. evropskega prvenstva.

Nasproti bodo stali evropski prvaki iz Švedske, zmaga bi reprezentanco Uroša Zormana izstrelila med glavne favorite za kolajne. Naslednje tekmice bodo Portugalska (petek, 15.30), Nizozemska (nedelja, 15.30) in Danska (torek, 18.00).

Urban Lesjak je bil junak zmage proti Norveški. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Slovenija je v Mercedes-Benz Areni že z zmagama proti Ferskim otokom in Poljski uresničila osnovni cilj in bo imela status nosilke, ko bodo na zadnji dan turnirja izžrebali pare kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Toda naši rokometaši se s tem niso zadovoljili in so zasenčili tudi močno reprezentanco Norveške, ki se bo sicer prav tako odpravila v drugo največje nemško mesto ob reki Labi.

Slovenci, ki so imeli na tribuni podporo predsednice republike Nataše Pirc Musar, predsednika RZS Bora Rozmana in prvega moža OKS Franja Bobinca, so tekmo dobili z golom Aleksa Vlaha pol minute pred koncem ter ključnimi obrambami Urbana Lesjaka. Uspelo jim je kljub nenaklonjenosti francoskih sester dvojčic Julie in Charlotte Bonaventura, ki sta jim dosodili devet izključitev (Norvežanom tri), severnjaki so imeli šest sedemmetrovk, Slovenci le eno.

To je bila največja zmaga Slovencev, odkar jih je pred slabima dvema letoma prevzel Zorman. »To je to, kar smo čakali, končno smo premagali enega velikega tekmeca. Malo nas je, smo pa pogumni. Fantje so naredili vse, kar smo se dogovorili, in dodali še marsikaj svojega. Ostati moramo skromni, ta zmaga še nič ne pomeni. Naslednja postaja je Švedska,« je bil zadovoljen Zorman, ki se mu je vrnil glas.

19 golov je na treh tekmah dosegel Aleks Vlah.

»Čestitke ekipi, kapo dol, zdržali smo vse. Tudi pritisk s tribun in predvsem sodnic, ki sta vsako sporno situacijo ocenili v norveško korist. Kričali smo, se prepirali, borili, stali eden ob drugem. To je pot, od katere ne smemo odstopati. Gremo naprej z nogami na trdnih tleh. Zavedamo se, da nismo najboljši, smo pa lahko najbolj borbeni,« je povedal Dean Bombač.

Igralec tekme je bil Urban Lesjak: »Vesel sem, ta zmaga nam ogromno pomeni. Sami sebi smo dokazali, da lahko premagamo tudi najboljše. Mogoče smo vsem dvomljivcem povedali svoje na najlepši način. Ne želimo se ustaviti. Mogoče bomo pol urice uživali, potem pa se bomo posvetili naslednji tekmi. Bo pa lepo vzeti na vlak ti dve zares zasluženi točki,« je bil ponosen Celjan.

100. tekmo na EP so sinoči proti Franciji odigrali gostitelji iz Nemčije.

Dolenec: Dihamo eden za drugega

Kapetan Jure Dolenec je pohvalil fante »Veliko ljudi nas je odpisalo pred prvenstvom, mi smo od prvega dne verjeli v nas, tudi po tisti tekmi s Hrvaško. Res se dobro razumemo, dihamo eden za drugega. Super je. Verjetno bo prišel tudi poraz, ampak naredili bomo vse, da ga ne bomo,« je izjavil Dolenec. Miha Zarabec, ki je bil prehiter za Vikinge, je dodal: »V zadnjem napadu smo nekaj 'spacali', dokler se niso luči ugasnile in zaključili z Vlahovim golom. Potem smo se pripravili na Sanderja Sagosena in še dobro, da je streljal mimo. Zaslužena zmaga, a na njej ne moremo živeti, gremo kot favoriti naprej, a čakajo nas težke tekme.«

Naslednja postaja slovenske kompozicije je Barclays Arena, ki sprejme 13.500 gledalcev. V njej ne bo toliko slovenskih navijačev kot v glavnem mestu, brez podpore pa vseeno ne bodo. S Švedi imajo različne izkušnje. Premagali so jih na OI v Riu in na njihovem domačem euru 2020, izgubili pa v kvalifikacijah za OI v Tokiu, ki so bile v Berlinu. Na SP v Egiptu leta 2021 je bilo neodločeno. Glavni švedski zvezdnik je Jim Gottfridsson, MVP zadnjega EP, najboljši strelec pa Hampus Wanne. Če so slovenski borci ukrotili že dve ekipi potomcev Vikingov, naj gre še v tretje.