Zorman bo pobrskal po bazi

Slovenski rokometaši še nikdar niso kvalifikacij za evropsko prvenstvo končali z maksimalnim izkupičkom in letos imajo lepo priložnost. Selektor Uroš Zorman je bil pred zadnjim ciklom, ki prinaša tekmi z BiH (Cazin, 27. t. m.) in Kosovom (Velenje, 30. t. m.) pred uganko. Ali poklicati vse najboljše in narediti še en korak k uigranosti reprezentance ali povabiti igralce, ki sicer dobivajo manj priložnosti, in povečati bazo za prihodnost. Odločil se je za slednje.

Podatek, da je samo 10 od 19 igralcev, ki se bodo zbrali 23. t. m. v Zrečah, nastopilo na januarskem SP na Poljskem, razkriva veliko. Še več, da imajo skupaj 290 nastopov. Več jih imata recimo Jure Dolenec (178) in Borut Mačkovšek (130), ki bosta tako kot Urban Lesjak, Urh Kastelic, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Dean Bombač in drugi nosilci igre izpustili tokratno akcijo.

Največ reprezentančnih izkušenj od povabljenih imajo Nik Henigman (71), Nejc Cehte (54) in Rok Ovniček (47), 12 igralcev ima 10 ali manj nastopov, dva, Domen Šiško in Tilen Strmljan, še nobenega. Deset reprezentantov prihaja iz slovenske lige, štirje iz Celja, trije iz Gorenja, dva iz Trima in eden iz Jeruzalema.

Odkar se je EP povečalo s 16 na 24 udeležencev, Slovenija nima težav v kvalifikacijah, nikdar pa še ni vpisala vseh šestih zmag. Za euro 2020 je izgubila v Latviji, za euro 2022 na Poljskem. Zdaj ima na računu štiri zmage, dve s Črno goro, po eno s Kosovom in BiH.

Makuc poškodovan

»Nikdar še nismo bili v položaju, da smo si že na štirih tekmah zagotovili tako nastop na EP kot prvo mesto v skupini. Če bi vzel najboljše, bi ljudje rekli, zakaj nisem dal priložnosti drugim. Ker je do januarja še veliko časa, ocenjujem, da lahko prevetrimo reprezentanco in damo priložnost igralcem za prihodnost. Ti dve tekmi ne bosta prijateljski, ne bodo počitnice, gremo po zmagi in polno število točk. Gre za nadgradnjo in poskus širitve baze,« je velike spremembe pojasnil Zorman, ki bi računal tudi na Domna Makuca, a je poškodovan.

Ni edini. »Žal sta poškodovana dva levičarja, Tadej Kljun in Matic Grošelj. Na levem zunanjem položaju sem kolebal med Gašperjem Horvatom in Urošem Miličevićem ter se odločil za prvega,« je imel nekaj dilem Zorman, ki se ni odločil ponuditi druge priložnosti Domnu Tajniku. »Ni me še poklical, odkar se nazadnje ni odzval. Ali naj spet jaz kličem njega. Stvar je jasna,« je žogo igralcu Gorenja vrgel Zorman, ki je samo odmahnil z roko na vprašanje, ali imata skrhane odnose z Vlahom po vročem derbiju v Celju, kjer je po nekaterih trditvah Zorman kot trener Trima celo želel spotakniti Koprčana, najboljšega strelca na SP: »Iz muhe delajo slona, nič ni na tem. Nimam nobenih problemov z njim.«