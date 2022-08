Zoran Dragić: O bratu Goranu naj raje govori kdo drug

Na seznamu 20 slovenskih kandidatov za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu brata Dragić izstopata tako po izkušnjah (ali starosti, če že hočete) kot učinkovitosti pri reprezentančnih nastopih. Med čakanjem na odločitev 36-letnega Gorana, ali bo še šestič igral na eurobasketu, za tri leta mlajšega Zorana ni dvoma. V Nemčiji želi osvojiti kolajno in nadomestiti vse prijetne občutke, ki so se mu pred petimi leti izmuznili zaradi poškodbe kolena.

Zdaj je čas za žogo

»Pred nami je drugi teden skupne vadbe in prvi ogrevalni tekmi v Celju, v četrtek z Nizozemsko in v soboto s Črno goro. Zato se bomo malo več posvečali žogi in igri 5:5, saj bomo poskušali stopnjevati formo. Po tretjem ciklu kvalifikacij za SP smo potrebovali tri tedne časa za počitek z ženami in otroki, prva dva tedna priprav pa sta vedno najtežja. A ker se ni nihče zanemaril med prostim časom, se vse odvija tekoče,« ocenjuje Zoran Dragić, ki je prvič oblekel dres članske izbrane vrste 21. julija 2010 na pripravljalnem dvoboju z Makedonijo na Ptuju, na uradnih tekmovanjih pa je debitiral ob soočenju z Bolgarijo na EP 2011. Zato z zanimanjem spremlja pri vadbi Luko Ščuko, Sašo Cianija, Roberta Jurkovića, Bineta Prepeliča in druge mlade kandidate za izbrano vrsto.

»Odlično so se znašli in nam pomagajo na treningih, saj se nam košarkarji iz lige NBA in Mike Tobey še niso pridružili. Čutimo, da so veseli, ker so postali del reprezentance. Vsekakor bodo dobili priložnost med pripravljalnimi nastopi, ne nazadnje so zato z nami. A dobro je, da bomo tudi starejši uigrali zadnje podrobnosti, čeprav smo nekateri že dolgo skupaj,« meni peti strelec slovenske izbrane na uradnih tekmah. S 629 točkami zaostaja le za Teomanom Alibegovićem (990), Goranom Dragićem (963), Jako Lakovičem (880) in Juretom Zdovcem (755). Če dodamo pripravljalne dvoboje, pa je s 1241 točkami tretji za bratom (1581), Lakovičem (1564) in Alibegovićem (1447). Ali ima ob takšnem razmerju sil kaj svežih novic iz ZDA? Je Gorana dodatno prosil, naj priskoči moštvu na pomoč tudi na EP?

Rad igra z bratom

»Ne, o tem bi moral govoriti kdo drug. Po svoje se je ta zgodba zame končala po EP 2017, ko je Gogi napovedal reprezentančno upokojitev. Tako se je pač odločil in takrat ne bi imelo smisla vrtati vanj. Letos sem mimogrede izvedel, da si je zaželel igrati še na tekmah s Hrvaško in Švedsko, kar smo vsi sprejeli z navdušenjem. Tudi jaz, saj je bilo lepo še dvakrat braniti slovenske barve skupaj. V Stožicah je vladalo izjemno vzdušje, razpoloženje pa smo ohranili tudi v Stockholmu kljub nekoliko slabši igri,« pojasnjuje Zoran Dragić.

Z Goranom si je delil bojno linijo na EP 2011 in 2013 ter SP 2014, sam pa je zastopal družino še na EP 2015. Kako je igrati z bratom? »Dobro, seveda. Že tako se med klubsko sezono ne vidiva, zato poskušava vse nadomestiti poleti. S košarkarskega vidika pa vsi vemo, kaj prinaša Sloveniji in kaj je dosegel z njo,« je odločen 33-letni Ljubljančan, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral za Cedevito Olimpijo.