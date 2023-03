Znova trn v peti Mariborčanov

Soboški selektorji in vsi privrženci črno-belih so se soočili z bridko resnico, ki jo je bilo mogoče predvideti: da bo po šampionskem trenerju Anteju Šimundži najtežje njegovemu nasledniku. Tvegan poskus z domačim in neizkušenim trenerjem Damirjem Čontalo se je po dobrem letu, predvidljivo, slabo končal. V nedeljskem derbiju 25. kroga 1. SNL v Fazaneriji proti Mariboru bo na Murini klopi že sedel nov trener. Žiga Kous je ob Maticu Marušku, Kaiu Cipotu, Klemnu Pucku in Mihaelu Klepaču en od še zadnjih mož šampionskega rodu, ki je doma osvojil vse, kar je bilo mogoče, in se vpisal še na evropski zemljevid z uvrstitvijo v konferenčno ligo. Po Šimundževem odhodu obnova Mure ni šla v želeno smer.

Izkušeno moštvo



»V športu velja, da je težko priti na vrh, še težje je na njem ostati. Vsi smo se zavedali, da kdorkoli bo stopil v velike Šimundževe čevlje, ne bo imel lahke naloge. Veliko igralcev je šlo na boljše. Zaslužili so si,« je 30-letni veteran, prej po številnih tekmah, kot pa po letih, nakazal vzroke, ki so pripeljali do zdajšnjega nezavidljivega položaja. Čeprav imajo po ocenah tekmecev črno-beli še vedno zelo močno moštvo. Primernih naslednikov iz lastnega bazena ni na vidiku.



»Moštvo je še močno. Tisti, ki smo še ostali, nismo slabši, le še bolj izkušeni. Prišli so kakovostni igralci, a več časa potrebujejo za privajanje na novo okolje. Imamo pozitivne in delavne igralce. Zakaj nam ne gre, kot bi si želeli, gre pripisat tudi nesrečnim naključjem. Velika, ali kar večina, tekem se je razpletala po nesrečnem scenariju. Ko smo bili enakovredni ali boljši, nismo dosegli gola. Ali pa smo zatresli vratnico. Medtem ko smo bili kaznovani za vsako najmanjšo napako. Kar zadeva mlade igralce, res jih ni veliko, premalo jih je. Najbolj nadarjen Tio Cipot je odšel v Italijo, v ozadju čaka veliki up Nik Kasalo,« je s precej nelagodja razmišljal Kous.